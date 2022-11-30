На Одещині повідомили про підозру уродженцю Миколаївщини, який став винуватцем смертельної ДТП (фото)

Під час досудового розслідування слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що 38-річний миколаївець їхав легковим автомобілем «Kia» від села Маяки в напрямку села Удобне, на заокругленій ділянці дороги з обмеженою оглядністю здійснив обгін попутного транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу, по якій рухався мікроавтобус «Mercedes-Benz», і допустив із ним зіткнення.

Від отриманих в аварії травм загинула 32-річна дружина водія легковика. Сам він зламав ногу. Також травмувалася подружня пара з Київщини, що знаходилася в мікроавтобусі. 56-річного водія ушпиталили зі зламаною ключицею, а його 61-річну дружину – з переломом руки.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили правопорушнику про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідство продовжується.

Поліцейські звертаються до учасників дорожнього руху з проханням неухильно дотримуватися ПДР. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою оточуючих.

Одеське районне управління поліції №2