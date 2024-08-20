на одещині триває організація безпечного навчального середовища у закладах освіти за участю поліцейських

Сьогодні в Авангардівській ОТГ відбулася робоча нарада офіцерів освітньої безпеки, поліцейських офіцерів громад та ювенальних поліцейських з директорами Авангардівського, Новодолинського та Прилиманського ліцеїв, представницею відділу освіти, служби у справах.

Представники відомств обговорили, як взаємодіятимуть в ході навчального процесу, аби організувати максимально безпечне освітнє середовище для учнів, їхніх батьків та вчителів.

Начальник відділу організації служби освітньої безпеки обласної поліції Ангеліна Петелько зазначила, що з 1 вересня у перерахованих навчальних закладах починають працювати троє інспекторів СОБ. Вони забезпечуватимуть безпеку близько 3500 учасників освітнього процесу, виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функції, тісно співпрацюватимуть з іншими службами поліції, освітянами, представниками влади.

Голова Авангардівської територіальної громади Сергій Хрустовський зауважив, що готовий допомагати усім необхідним, сприяти командній роботі, адже тільки так можна досягти дієвого результату.

А начальник відділу освіти Ірина Солотинська підсумувала: всі заклади загальної середньої освіти, які розташовані на території громади, забезпечені укриттями, класами безпеки та фахівцями, які дбатимуть про безпеку учасників освітнього процесу, тож готові розпочати новий навчальний рік.

Відділ комунікації поліції Одещини