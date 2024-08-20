На Одещині триває організація безпечного навчального середовища у закладах освіти за участю поліцейських
Сьогодні в Авангардівській ОТГ відбулася робоча нарада офіцерів освітньої безпеки, поліцейських офіцерів громад та ювенальних поліцейських з директорами Авангардівського, Новодолинського та Прилиманського ліцеїв, представницею відділу освіти, служби у справах.
Представники відомств обговорили, як взаємодіятимуть в ході навчального процесу, аби організувати максимально безпечне освітнє середовище для учнів, їхніх батьків та вчителів.
Начальник відділу організації служби освітньої безпеки обласної поліції Ангеліна Петелько зазначила, що з 1 вересня у перерахованих навчальних закладах починають працювати троє інспекторів СОБ. Вони забезпечуватимуть безпеку близько 3500 учасників освітнього процесу, виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функції, тісно співпрацюватимуть з іншими службами поліції, освітянами, представниками влади.
Голова Авангардівської територіальної громади Сергій Хрустовський зауважив, що готовий допомагати усім необхідним, сприяти командній роботі, адже тільки так можна досягти дієвого результату.
А начальник відділу освіти Ірина Солотинська підсумувала: всі заклади загальної середньої освіти, які розташовані на території громади, забезпечені укриттями, класами безпеки та фахівцями, які дбатимуть про безпеку учасників освітнього процесу, тож готові розпочати новий навчальний рік.