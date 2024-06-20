На що зважати і як уникнути шахрайських схем в онлайн-казино

12 квітня 2024 року Бюро економічної безпеки оголосило підозру двом високопосадовцям, котрі організували online casino під виглядом державних лотерей. Відтоді, коли онлайн казино в Україні дозволили працювати офіційно, схожі повідомлення з’являються регулярно. Як, наприклад, жителя Тернопільщини ошукали на 12000 гривень, заманивши у фейковий азартний клуб, або розвернули «азартний цех» на Волині, виманивши майже півмільйона у геймерів.

Численні перестороги КРАІЛ та кіберполіції, на жаль, не допомагають. Як захиститися від фейкових організаторів та чого побоюватися, обираючи ліцензійні онлайн-казино, розповідають експерти.

Чим спровоковане створення фейкових азартних клубів

Мережа Інтернет майорить новинами про втрати через нелегальну діяльність інтернет казино. За словами керівника економічної контррозвідки СБУ полковника Конохова, держава недоотримує 12 млрд грн податку в сегменті гемблінгу щорічно. За офіційними підрахунками лише 1% загального обороту потрапляє в бюджет. Нелегалів та махінаторів сьогодні активно переслідують:

Близько 600 сайтів фейкових клубів закрили протягом перших п’яти місяців 2024. Понад 370 ресурсів було заблоковано у червні. Рівно 450 кримінальних проваджень відкрили за незаконне ведення азартної діяльності в Інтернеті.

Легальне ведення азартного бізнесу при цьому подорожчало. За даними, опублікованими на порталі «Дія», для віртуального клуба плата за ліцензію на 5 років наразі становить 2,13 млн грн, що на 3 млн більше, ніж торік. Пільгову ставку обирати заборонили. Щодо оподаткування виграшу, – з гравця під час виводу списується 18 % до ПДФО та 1,5% військового збору. За таких умов складається дуже вигідна відмовка для нелегалів – мовляв, краще я платитиму чесні виграші гравцю, ніж податки державі. І ніби всі задоволені, але не все так просто.

Як ошукують геймерів у шахрайських інтернет-клубах

Останні випадки шахрайства, пов’язані з казино онлайн в Україні показують, що спрацьовують майже одні й ті ж схеми. Гравцям пропонують фантастично вигідні умови та навіть попервах дають вигравати, аби приспати пильність. Насправді ж особисті дані гравців стають інструментом для маніпуляцій та погроз. Розглянемо ТОП фейкових пропозицій, що здавалися начебто вигідними, проте призвели до розчарування та втрат:

У 2022 у телеграм-канали користувачів приходять повідомлення з пропозицією інвестувати в нове онлайн казино. Заздалегідь готують презентаційний сайт та фейкові відгуки. Коли гемблери надсилають гроші – шахраї зникають.

2023 рік: у Кривому Розі з переселенців вимагають гроші після «виграшу» на букмекерських ставках, погрожуючи при цьому.

Цього року на Тернопільщині махінатори пропонують 1000 доларів за гру в онлайн казино з умовою – виграш ділиться у співвідношенні 60/40 на їхню користь. Жертва бачить виграш в касі, чесно надсилає процент, а свою долю вивести вже не може.

Це випадки відкритого шахрайства, якого можна було уникнути, просто не реагуючи на пропозиції незнайомців. Однак набагато небезпечнішою є прихована омана гравців. Іноді можна навіть не підозрювати, що граєш не в UA casino, а на фейковому інтернет-майданчику.

Підпільні казино: чому це небезпечно

У лютому цього року Генеральна прокуратура повідомила про арешт організаторів нелегального грального салону в Києві. У ході перевірки виявилось, що за весь період його діяльності до країни-агресора перерахували 3 млрд грн. Гравці ж навіть не здогадувались, кого мимохіть спонсорують. У 2023 в КРАІЛ теж неодноразово повідомляла про спроби нажитися на довірі чесних геймерів. Їх просили сплатити податки для отримання фейкового виграшу. На сайті Комісії з регулювання азартних ігор подібні ситуації описали так:

Визначальною ознакою таких злочинних схем є те, що вони організовуються особами, які здійснюють свою діяльність нелегально, тобто без наявності відповідної ліцензії, зловживаючи довірою, бажанням покращити матеріальне становище та необізнаністю громадян.

Серйозну проблему нелегальних онлайн казино Україна вбачає в необхідності надання клієнтами персональної інформації. В період війни це величезний ризик для держави й особливо військових. Ще в лютому почали з’являтися повідомлення, що разом з даними при реєстрації деякі юзери діляться й своєю геолокацією. Задля уникнення закликали перевіряти наявність сертифіката, переходити тільки за офіційним посиланням з порталу КРАІЛ. Нижче розглянемо чому наявність ліцензії зовсім не є гарантією безпеки гравця.

Чим небезпечні ліцензійні онлайн казино

Всі українські слоти працюють на базі генератора випадкових чисел (система ГВЧ). Це є популярним аргументом на користь ліцензійного софту. Ніби то саме використання цього алгоритму унеможливлює будь-які шахрайські схеми в інтернет-казино. Однак згадаємо, що роботу цього самого генератора перевіряють звичайні люди, а ГВЧ працює за математичним алгоритмом також налаштованим людьми, котрим властиво:

помилятися – згадуємо випадки численних «зливів» баз даних через прогалини в програмному коді.

полюбляти гроші – історія Сицилії доводить, що під казино з ліцензією можуть ховатися цілі мафіозні структури.

Ще один міф полягає в тому, що буцімто кожне ліцензійне українське казино піклується про свого клієнта. Насправді ж цей захист дещо перебільшено.

Гемблінговий парадокс

Щороку в офіційному реєстрі з’являються нові казино України. При цьому на державному рівні продовжують вводити обмеження та активно боротися з лудоманією. Навіщо ж спочатку легалізувати щось, а потім обмежувати? Відповідь проста. Коли люди грають в казино на гроші, держава заробляє мільярди. Вигідніше створити образ піклування про геймера з ігровою залежністю, ніж повністю заборонити бізнес.

Як захиститися

З цього всього можна зробити висновок, що гравець повинен одночасно захищатися і від ліцензійних казино, і від нелегалів. Тільки в першому випадку буде достатньо підходити до гри обмірковано і розраховувати на програш більше, ніж на виграш. А от виявляти фейки складніше:

Перевіряйте сайти на яких залишаєте інформацію – їх домени, дизайн, інформацію про дозвільні документи. Не переходьте за підозрілими посиланнями в повідомленнях. Не ведіться на пропозиції легких грошей – бездепозитних бонусів, перевірених стратегій, мега-джекпотів тощо.

Законодавчі нововведення дозволять чітко ідентифікувати симптоми азартної залежності. Якщо після встановлених на початку гри обмежень хочеться грати знову – пора подавати заяву на самообмеження власноруч.