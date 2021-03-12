На столичному Південному мосту обмежать рух з 22:00 12 березня до 5:00 15 березня
Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу. Цими вихідними на Південному мосту виконають протиаварійні роботи на частині швів.
Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор»
Працюватимуть у напрямку Правого берега.
Ремонтні роботи проведуть упродовж суботи і неділі, щоб менше впливати на трафік.
Під час ремонту рух буде обмежено частково (роботи виконають у першій смузі).
Перепрошуємо за незручності.Tweet