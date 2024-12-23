На столичній Шулявці знесуть цех № 5 заводу «Більшовик», щоб добудувати з’їзд із шляхопроводу

КП, відповідальне за будівництво та утримання шляхово-транспортних споруд, оголосило тендер на демонтаж радянської будівлі заводу: роботи оцінили у понад 120 млн. грн.

У Шевченківському районі Києва, на Шулявці, буде знесений цех №5 заводу “Більшовик”. Це зроблять передовсім для добудови з’їзду з Шулявського шляхопроводу. У міській владі підрахували, що завершення цього транспортного вузла, одного з ключових у столиці, дозволить збільшити пропускну здатність об’єкта на 20%.

Про зрушення процесу демонтажу цеху №5 АТ “Перший Київський машинобудівний завод” просто поряд із Шулявським шляхопроводом повідомляє КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд” . Підприємство оголошує тендер на виконання робіт зі знесення споруди – вона вже перебуває у державній власності, оскільки суд вилучив її у власника на користь міста.

“Демонтаж цієї будівлі дасть змогу виконати комплекс робіт із будівництва правоповоротного з’їзду з просп. Берестейського на вул. Вадима Гетьмана та лівоповоротного – з вул. Олександра Довженка на просп. Берестейський, а також ввести шляхопровід і ці з’їзди в експлуатацію. Це збільшить пропускну спроможність цього транспортного вузла на 20%”, – зазначили у КМДА.

Крім того, додають у міській адміністрації, будівництво з’їзду підвищить безпеку дорожнього руху та забезпечить безперервний рух автомобільного транспорту вулицями Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Сьогодні водіям доводиться об’їжджати цілий квартал, аби зробити з’їзд, і це ускладнює рух, створюючи затори.

За інформацією підприємства, кошторисний розрахунок вартості об’єкта складає 126,3 млн грн. Київська влада вже оголошувала тендер на знесення цеху у 2023 році. Тоді роботи оцінили у 93,38 млн гривень. Однак рік тому договір з переможцем конкурсу було розірвано.

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Нагадаємо, у 2020 Фонд держмайна України оцінив вартість цеху №5 заводу “Більшовик” у 700 млн грн. У КМДА заявили, що це нереальна, завищена сума, яку місто не платитиме. Врешті Департамент транспортної інфраструктури КМДА викупив цех №5 колишнього заводу “Більшовик” за 112,9 мільйона.