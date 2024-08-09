На Тернопільщині затримали військового, який за $5000 допомагав громадянину покинути територію військкомату

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 43-річному військовослужбовцю обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав 5 тисяч доларів США у доставленого для звірки військово-облікових даних громадянина. За ці гроші він мав вплинути на своїх колег та допомогти чоловіку покинути територію ТЦК. А також посприяти, щоб військовозобов’язаний не отримав бойову повістку і не був притягнутий до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення документів.

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Довідково: санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону