На Вінниччині оголошено про підозру організаторам міжнародної шахрайської схеми привласнення коштів під приводом сурогатного материнства

Слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області оголосили про підозру у вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах двом учасникам злочинної групи, які під приводом надання послуг допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства привласнювали кошти громадян, переважно іноземців. За фіктивні послуги зловмисники отримували від клієнтів винагороду в розмірі від 30 до 50 тисяч доларів США. За оперативною інформацією, від дій підозрюваних постраждало близько 50 людей.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, 35-річний вінничанин, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів, з метою збагачення розробив злочинну схему привласнення коштів громадян шляхом зловживання їх довірою та обману. Разом з подільниками він зареєстрував фіктивні клініки з надання платних послуг з використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства.

Для пошуку клієнтів зловмисники розмістили рекламну інформацію в мережі Інтернет, не маючи ліцензії на такий вид діяльності.

Крім того, вони пропонували ряд послуг, які надавали право участі у програмі сурогатного материнства, а саме: укладання фіктивного шлюбу, внесення завідомо недостовірних відомостей до медичних документів, пошук сурогатних матерів. Після повного розрахунку або отримання більшої частини коштів за послуги зловмисники припиняли спілкування з клієнтами.

Так, слідством встановлено, що підозрюваний у 2019 та 2020 роках уклав договори на надання таких послуг з громадянином Китайської Народної Республіки та подружжям киян, які за станом здоров’я не могли мати дітей. Довірившись зловмисникам, потерпілі переказали на їхні рахунки понад два мільйони гривень.

Під час проведення обшуків слідчі вилучили у підозрюваних слідчі фіктивні свідоцтва про шлюб іноземців з громадянками України, договори про надання посередницьких послуг, нотаріальні довіреності, медичну документацію, «чорну» бухгалтерію, печатки, банківські картки, на рахунки яких потерпілі переказували гроші, іноземну валюту у великих розмірах.

Організатору такої злочинної діяльності та його 26-річній спільниці слідчі оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Також у їхніх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Наразі поліція встановлює інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, та встановлює потерпілих.

35-річному зловмиснику на час досудового розслідування суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, а його спільниці – нічний домашній арешт. За такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом прокуратури області. Оперативний супровід здійснює Управління служби безпеки України, Управління стратегічних розслідувань, міграційна та прикордонна служби.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області