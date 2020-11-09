На Закарпатті активісти перекрили трасу Київ–Чоп, вимагаючи скасувати касові апарати для спрощеної системи оподаткування

Активісти не пропускають жодних машин, окрім медичної допомоги та поліції

Активісти кажуть, що сьогодні короткочасне перекриття, тільки попереджувальна акція. Однак вони будуть перекривати дороги і надалі, поки їх не почують і ВРУ не ухвалить закон.

Зазначається, що вже утворилася черга з півсотні автомобілів.

Зазначимо, закон збільшує відповідальність за порушення під час продажу товару — видавання чека не на повну суму, продаж «повз касу», невидавання чека.

Так, з 1 жовтня 2020 року, якщо викрили вперше, — санкція становитиме 100% вартості проданих із порушеннями товарів; за кожне наступне порушення — 150% вартості. До цього передбачено перехідний період зі штрафами в сумі 10% і 50% відповідно. // Вартові еспресо