На Закарпатті поліцейські затримали п’яного водія, який скоїв наїзд на малолітню дитину

Вчора, 18 липня, близько 19:35 до поліції звернувся житель Берегова, який повідомив, що на його малолітню доньку скоїв наїзд водій автомобіля «Skoda». 12-річну дівчинку з місця події госпіталізували до лікарні.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група поліції, співробітники якої встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 50-річний місцевий житель. Правоохоронці з’ясували, що чоловік керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння (2,6 проміле). В результаті, не впоравшись із керуванням, він виїхав на тротуар, де й допустив наїзд на дитину, яка саме їхала на велосипеді.

У дівчинки медики діагностували перелом гомілкової кістки лівої ноги та помістили її до травматологічного відділення на лікування. Загрози її життю немає.

Водія авто працівники поліції затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. В поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області