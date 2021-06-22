На заметку украинским туристам: руссо-туристо возвращаются на пляжи Турции

Россия и Турция формально возобновляют со вторника полноценное чартерное и регулярное авиасообщение. Такое решение принял на прошлой неделе оперативный штаб правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Авиасообщение с Турцией было ограничено с середины апреля якобы из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, после визита в Турцию Зеленского.

Количество рейсов тогда было сокращено до двух в неделю на взаимной основе (то есть до четырех в неделю). Их до настоящего момента выполняли только «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов РФ. Быстрее всего увеличить число рейсов в Турцию планирует «Аэрофлот»: с двух рейсов в неделю перевозчик увеличит частоту полетов до двух раз в день с 25 июня. Также с 25 июня национальная авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Анталью, Даламан и Бордрум. Более того, в «Аэрофлоте» не исключили дальнейшего увеличения количества рейсов в Турцию, в зависимости от спроса и загрузки рейсов.

За последние сутки в России выявили 16 715 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране — 5 350 919 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.