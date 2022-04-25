На Житомирщині поліцейські вилучили зброю та боєприпаси у двох чоловіків

Жителі Житомирського та Бердичівського районів повідомили до поліції про неадекватну поведінку чоловіків, які погрожують застосуванням небезпечних предметів. Під час оперативних заходів правоохоронці вилучили саморобну рушницю, бойову гранату та набої. Поліцейські наголошують: таким предметам не місце на мирних територіях та їх незаконне зберігання карається законом.

Увечері 24 квітня до поліції надійшло повідомлення про ймовірне незаконне поводження зі зброєю жителем Черняхівської територіальної громади. На місце події, у с. Осівку, прибули поліцейські місцевого підрозділу та слідчо-оперативна група Житомирського РУП.

Як з’ясувалось, в одному з будинків перебував 40-річний чоловік, який категорично відмовився виходити з оселі та повідомив, що стрілятиме, якщо хтось намагатиметься зайти до нього.

За таких обставин на місце події прибули бійці роти поліції особливого призначення ГУНП, які й затримали чоловіка. Слідчі вилучили з будинку рушницю, яку, за словами затриманого, він виготовив сам, та місткість з порохом.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Як було встановлено, він віднедавна живе у селі та розшукується колегами з іншої області за завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Уранці цієї ж доби до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство, яке вчиняє житель Семенівської громади. Як з’ясувалось, 37-річний місцевий житель погрожував дружині предметом, схожим на гранату. Під час огляду автомобіля «Opel Vectra», що належить йому, поліцейські вилучили гранату, підривач та набої калібру 9 мм.

Нині вилучене в обох випадках направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Попередня правова кваліфікація подій – ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Законодавством таке протиправне діяння карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Поліцейські вкотре застерігають: зброя та боєприпаси становлять небезпеку для оточуючих та їм не місце на мирних територіях. Відтак нині внесено зміни до законодавства щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі добровільної видачі органам влади зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Тож шановні громадяни, якщо ви виявили такі предмети або маєте інформацію про їх місце знаходження, повідомте про це на спецлінію «102» або зверніться до найближчого відділу поліції чи представника органів місцевої влади. Цим ви допоможете вберегти від фатальних подій та наслідків себе й оточуючих.

Відділ комунікації поліції Житомирської області