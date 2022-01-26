На Житомирщині судитимуть учасників злочинної групи, які незаконно заволоділи майном кількох товариств на суму понад ₴100 млн.

До складу угруповання входило троє осіб, двоє з учасників є підсудними в іншій справі щодо захоплення майна. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні слідчі поліції завершили та скерували до суду обвинувальні акти. Також завдяки проведеним поліцейським заходам забезпечено повне відшкодування завданих збитків – майно повернуто законним власникам.

З метою убезпечення бізнесу від рейдерського захоплення співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції на системній основі проводять заходи з протидії протиправному заволодінню майном, вживають комплекс процесуальних дій задля притягнення причетних осіб до відповідальності.

Так, оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області спільно зі слідчими поліції області встановили осіб, які незаконно заволоділи майном кількох підприємств, а також «схему», за допомогою якої вдалося здійснити оборудку. Організував діяльність злочинної групи 43-річний мешканець Харкова, у спільники залучив 42-річну державну реєстраторку селищної ради та мешканця Сумської області.

Зловмисники на підставі підроблених документів заволоділи нерухомим майном ряду підприємств Житомирської та Одеської областей. Надалі перереєстрували право власності на об’єкти за підконтрольними особами. Відповідно до висновків експертних досліджень, внаслідок протиправної діяльності учасників організованої злочинної групи потерпілим було завдано збитків на суму понад 100 млн грн.

У жовтні минулого року на підставі отриманих доказів організаторові та двом його спільникам в залежності від участі в «схемі» оголосили підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

— ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації);

— ч. ч. 2 та 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

— ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

— ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку);

— ч. 2 та 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

— ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні поліцейські завершили, обвинувальні акти стосовно трьох осіб за погодженням із Житомирською обласною прокуратурою скеровані до суду. Варто зазначити, що обвинувачені є підсудними в іншій справі про незаконне заволодіння майном товариства.

Завдяки проведеним поліцейським заходам забезпечено повне відшкодування завданих збитків – майно повернуто справжнім власникам.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України