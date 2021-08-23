Волинський художник переміг у світовому конкурсі карикатур на тему коронавірусу

Карикатурист намалював «Вакханалію ковіду».



Луцький художник Микола Волошин (Niko Voloshin) посів перше місце на світовому конкурсі карикатури “Art Advancing Health” (“Рефлексії другого року пандемії”), інформує пресслужба Національної спілки журналістів.

“Емоції переповнюють! – поділився враженнями від новини про перемогу Микола Волошин. – Цей творчий конкурс у США був представницьким і цікавим. Лише в категорії малюнків (карикатур) на розгляд журі було представлено щонайменше 150 робіт художників зі всієї планети. А ще ж були інші категорії… В усякому випадку, втішений, що експерти належно оцінили мої враження від другого року пандемії коронавірусу”.

У конкурсній роботі Микола Волошин, який є художнім редактором “Волинської газети”, зобразив землю як еквілібриста, який балансує на тонкому канаті над прірвою. А медична маска під нею – наче рятувальний тент. // Діло