На Житомирщині почали процедуру повернення державі землі, раніше успадкованої росіянами та білорусами

Звягельська окружна прокуратура, вивчивши стан додержання вимог законодавства у сфері земельних відносин, встановила порушення.

Прокурори виявили, що у Звягельському районі майже 34 га землі на праві приватної власності належить громадянам країни-агресора – росії та її поплічниці – білорусі.

Успадковані свого часу 20 земельних ділянок вартістю понад 1,5 млн грн іноземні громадяни, за чинним законодавством України, мали б протягом року продати. Однак цього не зробили, порушивши вимоги ч. 4 ст. 81 Земельного кодексу України.

З огляду на це, окружна прокуратура вживає заходів представницького характеру для примусової передачі землі. Зокрема, в інтересах держави заявлено низку позовів, які перебувають на розгляді у суді. Є перші рішення.

Так, за позовом Звягельської окружної прокуратури суд прийняв рішення про припинення права власності громадянина російської федерації на 7 га землі вартістю майже 540 тис. грн та повернення її у власність держави.

Прокурори встановили, що росіянин, житель санкт-петербурга, успадкувавши у квітні 2019 року таку ділянку землі в Ємільчинському районі, добровільно не продав її протягом року.

Позицію окружної прокуратури щодо примусового повернення землі іноземцем-порушником підтримав Ємільчинський районний суд.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури