Набрала необхідну кількість голосів петиція про… легалізацію порно в Україні

Автор петиції Тарас Сіромський аргументував легалізацію порно та еротики тим, що заборона законом шкодить економіці і правам людини.

Електронна петиція із закликом легалізувати в Україні порно та еротику набрала необхідну кількість голосів. Тепер на неї має відповісти президент України Володимир Зеленський. Петицію зареєстрували 4 липня, а станом на 11:20 10 серпня вона вже набрала 25 025 голосів.

“Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженнями, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно — може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам”, — йдеться у петиції.

Автор зауважує, що українське законодавство у цій сфері недосконале і має багато прогалин, що “дає простір для його трактування” у судах.

Зокрема, законодавство погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно. Автор вважає, що заборона порнографії розвиває корупцію, оскільки “навіть юристи говорять, що від того, чи дати хабаря, залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство”.

І нагадує, що правоохоронці нині витрачають бюджетні гроші для пошуку виробників порнографії, що передбачає, зокрема, купівлю цього контенту та проведення експертиз.

“Зараз, коли багато людей втратили роботу і це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети, коли для багатьох — це єдиний спосіб спілкування з протилежною статтю через особливості зі здоровʼям чи місця перебування, коли такі закони суперечать свободі і цінностям ЛГБТ-спільнот, коли навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдат на фронті. Виходить, що ці дівчата, всі OnlyFans і вебкам-моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ, автоматично попадають під кримінальну відповідальність. Тому зараз це дуже важливо — зняти заборони на еротику та порно і легалізувати їх в Україні”, — йдеться у петиції.

Тепер петиція очікує на розгляд президента. // Діло