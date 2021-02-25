НАБУ не знайшло доказів розкрадання Порошенком і закрило справу від «опзажистів»

Національне антикорупційне бюро України підтвердило закриття одного з кримінальних проваджень, у яких фігурував п’ятий президент України Петро Порошенко.

Джерело: НАБУ у відповідь на запит «Радіо Свобода»

Деталі: Досудове розслідування стосувалося двох статей Кримінального кодексу: про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання доходів.

Кваліфікація справи: «Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом в особливо великому розмірі, а також привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем».

У НАБУ пояснили, що підставами для відкриття справи була ухвала Вищого антикорупційного суду від 9 січня 2020 року, яка зобов’язала до цього детективів. Справу відкрили за заявою групи народних депутатів.

Однак «за результатами здійснення досудового розслідування встановлено відсутність події кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209, частиною 5 статті 191», повідомило бюро.

У зв’язку з цим 25 січня 2021 року ухвалено рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України через відсутність події кримінальних правопорушень.

НАБУ уточнило, що підстави для закриття справи дали проведені слідчі дії та їхні результати, а також інші докази та дані «у їх сукупності та взаємозв’язку, які грунтуються на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, викладених у колективному зверненні народних депутатів України».

У цьому провадженні Порошенку не повідомляли про підозру, уточнюють у НАБУ.

Цьому передувало: 9 лютого адвокати Петра Порошенка повідомили, що НАБУ закрило справу проти нього щодо нібито виведення з України 100 мільярдів доларів на користь, зокрема, тодішнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена (тепер він став президентом США – ред.).

Йдеться про кримінальне провадження, зареєстроване 17 грудня 2019 року за заявою групи народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» на чолі з Ренатом Кузьміним.

У грудні 2019 року Кузьмін оприлюднив своє звернення до Національного антикорупційного бюро, під яким підписалася деякі його колеги-депутати.

Згодом Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження по цій заяві. // УП