Начальник департамента Нацполиции лишился должности после сюжета журналистов

Министерство внутренних дел отреагировало на скандал с участием сына руководителя департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова — его уволили с занимаемой должности. Поводом стало игнорирование карантина выходного дня ночным клубом NAVY, который в июле открыл сын чиновника.

Обнаружившие это журналисты-расследыватели проекта Bihus.Info сообщили, их съемочную группу охрана заведения «выставила» с территории парковки, однако журналисты вызвали полицию.

«Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности», — сделал заявление заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

Расследование по обнародованным в СМИ фактам продолжается.

По данным Bihus.Info, объясняя покупку сына, теперь уже бывший «завхоз» МВД заявил, что тот взял деньги из семейного бюджета, но не задекларировал соответствующие расходы. В свою очередь журналисты выяснили, что и Наумова тоже часто видели в заведении. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»