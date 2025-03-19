Начальник КМВА Ткаченко: я скасовую розпорядження про підвищення вартості послуг з обслуговування будинків

Ткаченко також анонсував засідання робочої групи “Прозорість і підзвітність”, на якій обговорять таке підвищення.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував скасування підвищення вартості послуг з обслуговування будинків.

“Кияни! Вам кажуть, що це я підвищив вартість послуг з обслуговування будинків? Брехня! Я скасовую це розпорядження”, – повідомив Ткаченко.

Він також пообіцяв, що відбудеться засідання робочої групи “Прозорість і підзвітність”. На ньому “деяким посадовцям” поставлять питання, чому під час війни чутливі рішення ухвалюються без обговорення з громадою.

Нещодавно кияни побачили на дверях своїх під’їздів повідомлення про підвищення тарифу на обслуговування будинків і прибудинкової території. В оголошеннях зазначали, що в лютому районна адміністрація призначила нового управителя багатоквартирних будинків, і це керуюча компанія цього району. А ціна послуги тепер становитиме 10-14 грн (тариф варіюється залежно від типу будинку, прибудинкової тощо). Це означає, що платіжка здорожчає удвічі, а іноді втричі.

Чому управлінське рішення відбулося без участі отримувача послуги і що з цим можна робити, читайте у матеріалі LB.ua.