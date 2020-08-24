Український співак, колишній соліст групи «Тартак» Олександр Положинський розкритикував президента Володимира Зеленського за рішення вручити йому державну нагороду.

Про це йдеться у відеозверненні та дописах співака, опублікованих у Facebook.

Сьогодні, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України”, яким постановив вручити народи “за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм” широкому колу осіб.

Зокрема, Зеленський постановив нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня Олександра Положинського — “співака, лідера гурту “Тартак”, радіоведучого, м.Київ”.

Зауважимо, що формулювання в указі є некоректним — Положинський залишив гурт “Тартак” ще у лютому поточного року.

Після публікації указу співак публічно висловив бажання відмовитися від цієї нагороди, а також зауважив, що його пісню без дозволу було використано на концерті до Дня Незалежності, який відбувся у Києві.

“Я навіть не знаю, як на це правильно реагувати. Всі свої важливі нагороди я вже отримав, а це — наче якесь знущання. Ще й пісню взяли в якесь “попурі”, мене не спитавши. Є якась процедура офіційної відмови?”, — написав він.

Згодом Положинський опублікував відеозвернення до президента. Він зазначив, що є багато людей, які, на його думку, дійсно мають отримувати високі державні нагороди: це діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни, волонтери, колишні політв’язні та родичі загиблих українських воїнів, які сьогодні разом з ним йшли із ним на Марші захисників в Києві.

Серед таких людей Положинський назвав також ветерана на музиканта Андрія Антоненко, лікарку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

“Коли ми йшли в колоні, ми також згадували про людей, який безпідставно (принаймні жодного разу не було наведено вагомого доказу якоїсь їхньої провини) звинувачують у вбивстві. Це мій друг і колега Андрій Антоненко, це доктор Юлія Кузьменко, це військовий медик Яна Дугарь. От ці люди дійсно заслуговують на нагороду хоча б тому, що вже більш як пів року вони потерпають від беззаконня. І в тому числі ваше ім’я замішано у цій справи, тому що за вашої участі було проведено брифінг, де людей безпідставно було названо вбивцями”, — сказав Положинський.

Також співак у зверненні наголосив, що йому не потрібні державні нагороди, та порадив главі держави нагороджувати тих, хто дійсно заслуговує на ордени та медалі.

“Що стосується нагород особисто мені… В мене є нагороди, яких мені цілком достатньо. Для мене справжньою нагородою є мої концерти, моя публіка, люди, які підходять і дякують за мої пісні. Для мене нагородою є премія імені Василя Стуса, яку мені особисто вручив пан Євген Сверстюк. Для мене нагородами, справжніми, важливими нагородами, є ті відзнаки, які часто дуже неофіційні і не пафосні, які мені вручали військові офіцери, бойові командири після концертів для військових. Це мені потрібно. А ордени, медалі, інші державні звання та нагороди, залиште тим, кому вони дійсно потрібні, і хто на них дійсно заслуговує. А мені це не потрібно. Дякую, дуже дякую”, — додав співак.