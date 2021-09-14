Наименьшее количество заражений коронавирусной инфекцией демонстрируют Николаев и Кировоград

Две области Украины демонстрируют сегодня наименьшее заражение коронавирусной инфекцией — это Кировоградская и Николаевская. За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией всего 16 жителей Николаева (по области — 30, по Кировоградской области — 14). Это следует из информации предоставленной управлением здравоохранения городского совета Николаева.

Таким образом новости Николаева сегодня, связанные с борьбой с пандемией COVID-19, позволяют сделать вывод, что город и область пока прочно находиться в «зеленой зоне».

Общие показатели по борьбе с пандемией в Николаеве

Всего по состоянию на 14 сентября 2021:

зафиксировано 45 170 подтвержденных случаев COVID-19 в г. Николаеве всего (по области — 71560);

выздоровели всего по 43703 жители города (по области — 69126);

пока 327активних больных жителей г. Николаева, 213 жителей области;

за весь период пандемии умерло 1140 жителей Николаева, по области — 1894 человека.

На стационарном лечении в госпиталях, подчиненных Николаевскому городскому совету, находится 67 человек, из них больных COVID-19 — 44 пациента и с подозрением на COVID-19 — 23 пациента:

— Городская больница №1 — 0 больных COVID-19; — Городская больница №3 — 29 больных COVID-19 и 11 с подозрением; — Городская больница №5 — 15 больных COVID-19 и 12 с подозрением.

С 25 февраля в Николаевской области активно начата кампания по вакцинации против коронавирусной болезни. По состоянию на 14 сентября вакцинировано 147 477 николаевцев, 314263 жители Николаевской области.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины включая Николаевскую область

Как можно видеть из таблицы по данным МОЗ Украины за последние сутки, наиболее подверженные инфекции Луганская, Одесская, Харьковская и Львовская области и г. Киев.

Регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки Украина 2321156 3332 54457 97 2223272 1404 г. Киев 228273 412 5318 10 218488 201 Винницкая 73427 109 1741 3 70552 43 Волынская 63413 66 1214 1 61320 23 Днепропетровская 140725 191 4735 7 133368 70 Донецкая 95214 195 2512 4 90913 32 Житомирская 90945 58 1845 0 87743 81 Закарпатская 62863 44 1616 1 60759 26 Запорожская 108373 163 2532 7 103940 7 Ивано-Франковская 88839 48 2145 4 85524 26 Киевская 130681 101 2822 3 126112 37 Кировоградская 21185 14 877 0 19998 3 Луганская 29780 214 1023 4 27072 72 Львовская 142305 241 3755 10 135403 87 Николаевская 71560 30 1894 1 69126 29 Одесская 146775 232 3111 0 140013 127 Полтавская 79808 88 1897 5 76988 42 Ровенская 81376 141 1230 1 79088 27 Сумская 80210 84 1372 6 77918 39 Тернопольская 72859 99 1240 6 70099 71 Харьковская 154954 260 3756 8 147219 77 Херсонская 38935 59 1257 2 36247 63 Хмельницкая 91599 109 1951 5 88193 63 Черкасская 83824 143 1337 1 81389 51 Черновицкая 83998 174 1892 8 79002 47 Черниговская 59235 57 1385 0 56798 60

9 сентября в Николаеве открылся очередной Центр массовой вакцинации от COVID-19. Для жителей Николаева и Николаевской области, список пунктов прививок и центров массовой вакцинации выглядит на сегодня так: