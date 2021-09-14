Наименьшее количество заражений коронавирусной инфекцией демонстрируют Николаев и Кировоград

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Две области Украины демонстрируют сегодня наименьшее заражение коронавирусной инфекцией — это Кировоградская и Николаевская. За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией  всего 16 жителей Николаева (по области — 30, по Кировоградской области — 14). Это следует из информации предоставленной управлением здравоохранения городского совета Николаева.

Таким образом  новости Николаева сегодня, связанные с борьбой с пандемией COVID-19,  позволяют сделать вывод, что город и область пока прочно находиться в «зеленой зоне».

Общие показатели по борьбе с пандемией в Николаеве

борьба с пандемией в Николаеве

Всего по состоянию на 14 сентября 2021:

  • зафиксировано 45 170 подтвержденных случаев COVID-19 в г. Николаеве всего (по области — 71560);
  • выздоровели всего по 43703 жители города (по области — 69126);
  • пока 327активних больных жителей г. Николаева, 213 жителей области;
  • за весь период пандемии умерло 1140 жителей Николаева, по области — 1894 человека.

На стационарном лечении в госпиталях, подчиненных Николаевскому городскому совету, находится 67 человек, из них больных COVID-19 — 44 пациента и с подозрением на COVID-19 — 23 пациента:

  1. — Городская больница №1 — 0 больных COVID-19;
  2. — Городская больница №3 — 29 больных COVID-19 и 11 с подозрением;
  3. — Городская больница №5 — 15 больных COVID-19 и 12 с подозрением.

С 25 февраля в Николаевской области активно начата кампания по вакцинации против коронавирусной болезни. По состоянию на 14 сентября вакцинировано 147 477 николаевцев, 314263 жители Николаевской области.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины включая Николаевскую область

Как можно видеть из таблицы по данным МОЗ Украины за последние сутки, наиболее подверженные инфекции Луганская, Одесская, Харьковская и Львовская области и г. Киев.

Регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели
всего в сутки всего в сутки всего в сутки
Украина

2321156

3332

54457

97

2223272

1404
г. Киев

228273

412

5318

10

218488

201
Винницкая

73427

109

1741

3

70552

43
Волынская

63413

66

1214

1

61320

23
Днепропетровская

140725

191

4735

7

133368

70
Донецкая

95214

195

2512

4

90913

32
Житомирская

90945

58

1845

0

87743

81
Закарпатская

62863

44

1616

1

60759

26
Запорожская

108373

163

2532

7

103940

7
Ивано-Франковская

88839

48

2145

4

85524

26
Киевская

130681

101

2822

3

126112

37
Кировоградская

21185

14

877

0

19998

3
Луганская

29780

214

1023

4

27072

72
Львовская

142305

241

3755

10

135403

87
Николаевская

71560

30

1894

1

69126

29
Одесская

146775

232

3111

0

140013

127
Полтавская

79808

88

1897

5

76988

42
Ровенская

81376

141

1230

1

79088

27
Сумская

80210

84

1372

6

77918

39
Тернопольская

72859

99

1240

6

70099

71
Харьковская

154954

260

3756

8

147219

77
Херсонская

38935

59

1257

2

36247

63
Хмельницкая

91599

109

1951

5

88193

63
Черкасская

83824

143

1337

1

81389

51
Черновицкая

83998

174

1892

8

79002

47
Черниговская

59235

57

1385

0

56798

60

9 сентября в Николаеве открылся очередной Центр массовой вакцинации от COVID-19.  Для жителей Николаева и Николаевской области,  список пунктов прививок и центров массовой вакцинации выглядит на сегодня так:

 
Название региона
Населений пункт
Помещение центра
График работы
Контакт для записи
1.
Николаевская область
г. Николаев

КНП Николаевского городского совета «ЦПМСД 3» ул. Шоссейно 128,

пн — пт 09: 00-16: 00, сб, вс 09.00-15.00
(093) 2949780
2.
Николаевская область
г. Николаев

КНП Николаевского городского совета «ЦПМСД 2» ул Космонавтов, 126

пн — пт 09: 00-16: 00, сб, вс 09.00-15.00
(063) 2444959
3.
Николаевская область
г. Николаев

амбулатория КНП Николаевского городского совета «ЦПМСД 6» ул. Киевская, 3

пн — пт 09: 00-16: 00, сб, вс 09.00-15.00
063-244-49-59
4.
Николаевская область
г. Очаков

КНП «Очаковский центр первичной медико-санитарной помощи» Очаковского городского совета

пн — пт 08: 00-16: 00, сб, вс 09.00-14.00
(05154) 3-70-27
5.
Николаевская область
г. Южноукраинск

КНП «Южноукраинский городской центр первичной медико-санитарной помощи»

08.00-15.00 ежедневно
066-211-61-39
6.
Николаевская область
пгт Арбузинка

КНП «Арбузинский центр первичной медико-санитарной помощи» Арбузинской поселкового совета

Пн-Чт: 8: 30-11: 30, 12: 00-15: 00; Пт 8: 30-11: 30; Сб, вс 12: 00-14: 00 8: 30-12: 30
098-441-78-48
7.
Николаевская область
поселок Березнеговатое

КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» Березнеговатской поселкового совета

пн — пт 08: 00-15: 00, сб, вс 08.00-15.00
067-678-46-33
8.
Николаевская область
село Мешково-Погорелово

КП «Медицинский центр первичной медико-санитарной помощи» Мешково-Погореловской сельского совета

пн — пт 08: 00-17: 00, сб, вс 08.00-12.00
(0512) 640123
9.
Николаевская область
г. Баштанка

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Баштанского городского совета

пн — пт 08: 00-16: 12, сб, вс 09.00-14.00
05158-2-55-33
10.
Николаевская область
г. Новый Буг

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Новобугской городского совета

пн — пт 08: 00-16: 00, сб, вс 08.00-13.00
800201373
11.
Николаевская область
пгт Врадиевка

КНП «Врадиевский районный центр первичной медико-санитарной помощи» Врадиевской поселкового совета

09.00-15.00 ежедневно
096-473-06-58
12.
Николаевская область
пгт Братское

КНП «Братский центр первичной медико-санитарной помощи» Братской поселкового совета

пн — пт 8.00 — 16.12, сб, вс 8.00 — 12.00
067-557-83-16
13.
Николаевская область
г. Вознесенск

КП «Вознесенский городской центр первичной медико-санитарной помощи» Вознесенской городского совета

пн — пт 08.00 — 13.00, сб, вс 08.00 — 15.00
0800-213-703
14.
Николаевская область
с. Нечаяное

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи НЕЧАЯНСКИЙ сельского совета Николаевского района Николаевской области»

пн — пт 08.00-15.00, сб, вс 08.00-14.00
0512480809, 0512480084
15.
Николаевская область
г. Первомайск

КП «Первомайский городской центр первичной медико-санитарной помощи» Первомайского городского совета

8.00 -16.00 ежедневно
098-911-46-40
16.
Николаевская область
г. Николаев

КНП Николаевского городского совета «ЦПМСД 7» пр. Богоявленский, 340/2

ежедневно 09.00-16.00
067-807-37-91
17.
Николаевская область
г. Николаев

ООО «Эпицентр К» ул. Херсонское шоссе, 1

четные дни, 09.00-16.00
0800202101
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