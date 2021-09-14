Наименьшее количество заражений коронавирусной инфекцией демонстрируют Николаев и Кировоград
Две области Украины демонстрируют сегодня наименьшее заражение коронавирусной инфекцией — это Кировоградская и Николаевская. За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией всего 16 жителей Николаева (по области — 30, по Кировоградской области — 14). Это следует из информации предоставленной управлением здравоохранения городского совета Николаева.
Таким образом новости Николаева сегодня, связанные с борьбой с пандемией COVID-19, позволяют сделать вывод, что город и область пока прочно находиться в «зеленой зоне».
Общие показатели по борьбе с пандемией в Николаеве
Всего по состоянию на 14 сентября 2021:
- зафиксировано 45 170 подтвержденных случаев COVID-19 в г. Николаеве всего (по области — 71560);
- выздоровели всего по 43703 жители города (по области — 69126);
- пока 327активних больных жителей г. Николаева, 213 жителей области;
- за весь период пандемии умерло 1140 жителей Николаева, по области — 1894 человека.
На стационарном лечении в госпиталях, подчиненных Николаевскому городскому совету, находится 67 человек, из них больных COVID-19 — 44 пациента и с подозрением на COVID-19 — 23 пациента:
- — Городская больница №1 — 0 больных COVID-19;
- — Городская больница №3 — 29 больных COVID-19 и 11 с подозрением;
- — Городская больница №5 — 15 больных COVID-19 и 12 с подозрением.
С 25 февраля в Николаевской области активно начата кампания по вакцинации против коронавирусной болезни. По состоянию на 14 сентября вакцинировано 147 477 николаевцев, 314263 жители Николаевской области.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины включая Николаевскую область
Как можно видеть из таблицы по данным МОЗ Украины за последние сутки, наиболее подверженные инфекции Луганская, Одесская, Харьковская и Львовская области и г. Киев.
|Регион
|подтвержденные
|зарегистрировано умерших
|выздоровели
|всего
|в сутки
|всего
|в сутки
|всего
|в сутки
|Украина
|
2321156
|
3332
|
54457
|
97
|
2223272
|
1404
|г. Киев
|
228273
|
412
|
5318
|
10
|
218488
|
201
|Винницкая
|
73427
|
109
|
1741
|
3
|
70552
|
43
|Волынская
|
63413
|
66
|
1214
|
1
|
61320
|
23
|Днепропетровская
|
140725
|
191
|
4735
|
7
|
133368
|
70
|Донецкая
|
95214
|
195
|
2512
|
4
|
90913
|
32
|Житомирская
|
90945
|
58
|
1845
|
0
|
87743
|
81
|Закарпатская
|
62863
|
44
|
1616
|
1
|
60759
|
26
|Запорожская
|
108373
|
163
|
2532
|
7
|
103940
|
7
|Ивано-Франковская
|
88839
|
48
|
2145
|
4
|
85524
|
26
|Киевская
|
130681
|
101
|
2822
|
3
|
126112
|
37
|Кировоградская
|
21185
|
14
|
877
|
0
|
19998
|
3
|Луганская
|
29780
|
214
|
1023
|
4
|
27072
|
72
|Львовская
|
142305
|
241
|
3755
|
10
|
135403
|
87
|Николаевская
|
71560
|
30
|
1894
|
1
|
69126
|
29
|Одесская
|
146775
|
232
|
3111
|
0
|
140013
|
127
|Полтавская
|
79808
|
88
|
1897
|
5
|
76988
|
42
|Ровенская
|
81376
|
141
|
1230
|
1
|
79088
|
27
|Сумская
|
80210
|
84
|
1372
|
6
|
77918
|
39
|Тернопольская
|
72859
|
99
|
1240
|
6
|
70099
|
71
|Харьковская
|
154954
|
260
|
3756
|
8
|
147219
|
77
|Херсонская
|
38935
|
59
|
1257
|
2
|
36247
|
63
|Хмельницкая
|
91599
|
109
|
1951
|
5
|
88193
|
63
|Черкасская
|
83824
|
143
|
1337
|
1
|
81389
|
51
|Черновицкая
|
83998
|
174
|
1892
|
8
|
79002
|
47
|Черниговская
|
59235
|
57
|
1385
|
0
|
56798
|
60
9 сентября в Николаеве открылся очередной Центр массовой вакцинации от COVID-19. Для жителей Николаева и Николаевской области, список пунктов прививок и центров массовой вакцинации выглядит на сегодня так:
|
Название региона
|
Населений пункт
|
Помещение центра
|
График работы
|
Контакт для записи
|
1.
|
Николаевская область
|
г. Николаев
|
КНП Николаевского городского совета «ЦПМСД 3» ул. Шоссейно 128,
|
пн — пт 09: 00-16: 00, сб, вс 09.00-15.00
|
(093) 2949780
|
2.
|
Николаевская область
|
г. Николаев
|
КНП Николаевского городского совета «ЦПМСД 2» ул Космонавтов, 126
|
пн — пт 09: 00-16: 00, сб, вс 09.00-15.00
|
(063) 2444959
|
3.
|
Николаевская область
|
г. Николаев
|
амбулатория КНП Николаевского городского совета «ЦПМСД 6» ул. Киевская, 3
|
пн — пт 09: 00-16: 00, сб, вс 09.00-15.00
|
063-244-49-59
|
4.
|
Николаевская область
|
г. Очаков
|
КНП «Очаковский центр первичной медико-санитарной помощи» Очаковского городского совета
|
пн — пт 08: 00-16: 00, сб, вс 09.00-14.00
|
(05154) 3-70-27
|
5.
|
Николаевская область
|
г. Южноукраинск
|
КНП «Южноукраинский городской центр первичной медико-санитарной помощи»
|
08.00-15.00 ежедневно
|
066-211-61-39
|
6.
|
Николаевская область
|
пгт Арбузинка
|
КНП «Арбузинский центр первичной медико-санитарной помощи» Арбузинской поселкового совета
|
Пн-Чт: 8: 30-11: 30, 12: 00-15: 00; Пт 8: 30-11: 30; Сб, вс 12: 00-14: 00 8: 30-12: 30
|
098-441-78-48
|
7.
|
Николаевская область
|
поселок Березнеговатое
|
КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» Березнеговатской поселкового совета
|
пн — пт 08: 00-15: 00, сб, вс 08.00-15.00
|
067-678-46-33
|
8.
|
Николаевская область
|
село Мешково-Погорелово
|
КП «Медицинский центр первичной медико-санитарной помощи» Мешково-Погореловской сельского совета
|
пн — пт 08: 00-17: 00, сб, вс 08.00-12.00
|
(0512) 640123
|
9.
|
Николаевская область
|
г. Баштанка
|
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Баштанского городского совета
|
пн — пт 08: 00-16: 12, сб, вс 09.00-14.00
|
05158-2-55-33
|
10.
|
Николаевская область
|
г. Новый Буг
|
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Новобугской городского совета
|
пн — пт 08: 00-16: 00, сб, вс 08.00-13.00
|
800201373
|
11.
|
Николаевская область
|
пгт Врадиевка
|
КНП «Врадиевский районный центр первичной медико-санитарной помощи» Врадиевской поселкового совета
|
09.00-15.00 ежедневно
|
096-473-06-58
|
12.
|
Николаевская область
|
пгт Братское
|
КНП «Братский центр первичной медико-санитарной помощи» Братской поселкового совета
|
пн — пт 8.00 — 16.12, сб, вс 8.00 — 12.00
|
067-557-83-16
|
13.
|
Николаевская область
|
г. Вознесенск
|
КП «Вознесенский городской центр первичной медико-санитарной помощи» Вознесенской городского совета
|
пн — пт 08.00 — 13.00, сб, вс 08.00 — 15.00
|
0800-213-703
|
14.
|
Николаевская область
|
с. Нечаяное
|
КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи НЕЧАЯНСКИЙ сельского совета Николаевского района Николаевской области»
|
пн — пт 08.00-15.00, сб, вс 08.00-14.00
|
0512480809, 0512480084
|
15.
|
Николаевская область
|
г. Первомайск
|
КП «Первомайский городской центр первичной медико-санитарной помощи» Первомайского городского совета
|
8.00 -16.00 ежедневно
|
098-911-46-40
|
16.
|
Николаевская область
|
г. Николаев
|
КНП Николаевского городского совета «ЦПМСД 7» пр. Богоявленский, 340/2
|
ежедневно 09.00-16.00
|
067-807-37-91
|
17.
|
Николаевская область
|
г. Николаев
|
ООО «Эпицентр К» ул. Херсонское шоссе, 1
|
четные дни, 09.00-16.00
|
0800202101