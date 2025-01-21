Напав із ножем на односельця та відібрав гроші – вирок стосовно жителя Кам’янеччини набрав законної сили

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким 32-річного жителя Кам’янеччини визнано винним у розбої (ч. 4 ст. 187 КК України).

Подія сталась у листопаді 2023 року в селі Бондарівка, що на Чемеровеччині.

Засуджений, пошкодивши дверний замок, проник до будинку односельця, у той час коли 47-річний господар перебував удома.

Він сильно побив потерпілого та забрав його заощадження, а коли останній намагався чинити опір – завдав небезпечний удар у шию ножем та утік.

На щастя чоловік залишився живим та викликав поліцію.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Чоловік оскаржив вирок в апеляції.

Апеляційний суд відхилив усі доводи сторони захисту щодо недоведеності вини засудженого і суворості призначеного йому покарання та залишив вирок без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури