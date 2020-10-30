НАПК обнародовало список нардепов, оспоривших в скандальном КСУ «незаконное обогащение»

Обнародован список народных депутатов, которые оспорили в Конституционном суде Украины уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции опубликовало его в своем Facebook.

В НАПК отметили, что в отношении двух из этих нардепов — Ильи Кивы и Тараса Козака — была начата полная проверка деклараций.

«Список остальных депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины», — говорится в сообщении.

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»