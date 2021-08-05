«Насилуют несколько раз в день, 7 дней в неделю, 12 месяцев в год». Бывшая проститутка – о легализации и клиентах

В рамках спецпроекта ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми в издании Настоящее время поговорили с проституированными женщинами, клиническими психологами, исследователями проституции и врачами о том, отличается ли опыт женщин в проституции в разных странах, почему мужчины покупают секс и существует ли добровольная проституция.

Виктория К. выросла в России, потом ее родители переехали в Молдову, где в 17 лет она попала в проституцию. Виктория занималась этим также в Турции и Германии, где проституция легальна. Ей удалось покинуть проституцию, сейчас она живет в Германии и помогает проституированным женщинам.

Ответ клиентам: «Купи себе секс-куклу!»

Своим бывшим клиентам я бы хотела сказать: мастурбировать – это здоровый и бесплатный способ сексуального удовлетворения. А если им хочется использовать какое-то тело, то пусть себе купят секс-куклу. Живых людей использовать, чтобы сексуально облегчиться, – это пытка. В моих глазах клиенты – это насильники, которые силой денег заставляют женщин подчиняться своей воле.

Это насилие, которое происходит день за днем, снова и снова, на улице и за закрытыми дверями. Все знают, что изнасилование – это насилие. А теперь представьте, что вас насилуют несколько раз в день, семь дней в неделю, двенадцать месяцев в год. Как вы это назовете? Я это называю пыткой. Насилие начинается там, где один что-то делает против воли другого. Если моя воля подавлена деньгами клиента, то как можно считать, что я исполняю его желания добровольно?

Всем ясно, что детей нельзя шлепать по попе, потому что уже даже это – насилие. А использовать женщин во все отверстия тела за деньги – это не считается насилием, потому что она сказала «да». А почему она сказала «да», это никого не интересует. Каждый клиент знает, что женщина, которую он сейчас использует, его не хочет, иначе незачем платить. Мы для них не люди, а сексуальные роботы.

Путь в проституцию: «Изнасилование за деньги или бесплатно»

Был 1991 год, я училась на курсах. Как-то днем я ждала на остановке автобус. Ко мне пристал мужчина: «За твою задницу я заплачу 100 баксов». Я молчала, он не отставал. В конце концов я согласилась – так я попала в проституцию. Среди белого дня, в центре города, на автобусной остановке…Я помню, как зашла с ним в номер гостиницы, помню, как из него вышла. Что было в номере – я не помню, все смутно. Это автоматический механизм защиты в психике человека, когда вас насилуют или пытают – отключаться. Остаются только мучительные фрагменты и боль, страх или отвращение.

Было это моим выбором? Смотря что считать выбором. Когда этот мужчина на остановке со мной заговорил, у меня уже была предыстория – в 16 лет меня изнасиловал друг семьи. Просто зашел ночью в мою комнату, закрыл мне рот и изнасиловал. Если такие случаи в вашей жизни уже были, то вы смотрите на насилие другими глазами: вы не ждете, пока этот человек действительно на вас нападет. Вы знаете по опыту, что опасность или угроза совершенно реальны. Я не думала, что этот мужчина на остановке действительно собирается платить. Он не был агрессивен, как и большинство сексуальных насильников.

Они часто становятся агрессивными тогда, когда им оказывается сопротивление. Но наглость, с которой он меня домогался, была для меня сигналом, что он готов на все. Я была уверена: он рассчитывает, что я скажу «нет», будет меня преследовать и изнасилует. Мой выбор был – сказать «да» и надеяться, что он меня без агрессии изнасилует, или сказать «нет» и рисковать, что он меня жестоко изнасилует. Изнасилование за деньги или изнасилование без денег – так выглядел мой выбор. Если у вас нет опыта сексуального насилия, то вы, возможно, по-другому будете реагировать на такую ситуацию.

В 1992 году я начала искать возможность выехать за границу в целях проституции. Я нашла посредников, которые познакомили меня с сутенерами по Турции. Так я попала в турецкую проституцию. После я уехала в Украину, вышла замуж, потом переехала в Германию. Через несколько лет в браке возникли финансовые проблемы, и я вернулась в проституцию. Муж каждый вечер отвозил меня в клуб, а утром забирал…

Турецкий опыт: тюрьма, пытки, изнасилования

Несколько дней пребывания в проституции мне хотелось бы забыть. Это дни, когда я была в тюрьме в Турции. В Турции есть легальная проституция, я видела эту улицу в Стамбуле – тяжелое зрелище. Все, что происходит вне этой улицы, – нелегально. Я была нелегальной проституткой.

Ситуация была очень сложная. Полиция долго не реагировала на то, что сутенеры и торговцы людьми начали массово привозить женщин из Молдовы, Украины, Румынии… До того печального случая, когда сутенеры заперли нескольких женщин в квартире, били и отказывали в пище. Они были в таком отчаянии, что убили своего сутенера и попытались избавиться от трупа. Их арестовали. После этого происшествия было организовано несколько полицейских облав, я попала под одну из них. Схватили меня прямо на улице, около пяти утра, сначала бросили в тюрьму, потом отправили в лагерь, где собирали всех женщин. Через несколько дней посадили в автобус, довезли до болгарской границы и ночью просто выбросили там, в паспорте стояла соответствующая отметка о депортации.

В тюрьме мы спали на бетонном полу. Это было так холодно, что ночью мы под себя подкладывали газеты. Нас было 20-30 женщин в одной камере. Там не было ни стульев, ни кроватей – ничего. Есть и пить нам не давали. Один раз в день приходил торговец, у которого мы могли купить воду и еду. Те, у кого были деньги, покупали для себя и для других. Беспрерывно было слышно, как людей бьют, их крики – это было невыносимо.

Когда нам нужно было в туалет по большому, мы должны были звать охранника, он водил нас туда. Однажды на обратном пути он повел меня не в камеру, а в один кабинет. Я думала, допрашивать будет или денег требовать. Нет, он просто достал презерватив, снял штаны и изнасиловал меня – совершенно спокойно и без каких-либо эмоций, после чего отвел обратно в камеру.

Тяжелее всего было видеть, как в турецкой тюрьме пытали других женщин. Я сидела на полу и смотрела, как полицейские избивали беременную россиянку. Эти звуки, крики, стоны, удары врезались в память. Я не знаю, где эта женщина, не знаю, выжила ли она. Я даже свечку не могу ей поставить, потому что не знаю, как ее звали. Только плакать могу, до сих пор плачу…

Большей части того, что происходило со мной, я не помню. Что я еще хорошо помню – как однажды один из моих клиентов в Турции сказал: «Я хочу тебя купить. Все остальное обговорю с твоим сутенером, я готов заплатить тысячу долларов. Увезу тебя в Арабские Эмираты и там опять продам». К счастью, у моего сутенера были в то время свои проблемы, и эта мерзкая купля-продажа не состоялась. Но мне уже назначили цену, чтобы продать в рабство. Такие вещи невозможно забыть…

Германия, выход из проституции: «Поняла, что сорвусь и убью»

Легализация проституции на государственном уровне не приносит женщинам почти никакой выгоды. От легализации больше всего выигрывают клиенты. Они знают, что если в большой бордель пойти, то там сто женщин сидят на пяти этажах, там есть выбор, там клиенту безопасно и дешево. Для сутенеров и владельцев борделей это тоже позитивно, потому что они на этом зарабатывают огромные деньги. Небольшая комната с кроватью в борделе стоит €150 в сутки. Независимо от того, сколько клиентов у женщины было, эти деньги владельцу борделя гарантированы.

В Германии запрещено, чтобы сутенер забирал больше 50% дохода, чтобы клиенты требовали секс без кондома. И кто это проверяет? Никто этого не проверяет, им все равно. Около 90% женщин, занятых в проституции в Германии, – иностранки. Что это значит для немецкого государства? Это значит, что когда эта женщина умерла, заболела или стала жертвой насилия, об этом не нужно заботиться.

Она вернется на родину и там доживет свои последние дни. А они получают доход через налоги, секс-туризм, рекламу, зарабатывают на том, что женщин из Восточной Европы сексуально пытают и эксплуатируют – иногда до смерти. За последние 20 лет больше ста жертв проституции – и это только в Германии. В Нидерландах и Испании еще больше.

Когда я была в проституции в Германии, это было легально. С 2017-го уже необходима регистрация. Если женщина не зарегистрирована, она платит штраф тысячу евро. Если зарегистрирована – должна платить налоги. Если налоги не платит, будут проблемы. Работают налоговые агенты, которые приходят домой, звонят в дверь и говорят: «Твоя жена (или мама) в проституции и не платит налоги, вот оповещение о штрафе».

В проституции я была на разных уровнях – с политиками, с бизнесменами, с полицейскими, в гостинице, в клубе, на улице, в эскорте… На огромных каблуках, затянутая в корсет, что аж тяжело дышать. В такой одежде просто невозможно было сопротивляться. Один клиент этим воспользоваться и жестоко изнасиловал меня – я просто не вовремя сказала ему «нет», и этого было достаточно. После этого я поняла, что с любым следующим клиентом, я сорвусь, потеряю контроль. Я дошла до грани, не могла за себя ручаться. Я была просто сломана. Я не была способна продолжать это. Мне было ясно, что я не выдержу и просто убью своего клиента, попаду в тюрьму…

Несмотря на то, что проституция в Германии легальна, женщине сложно пожаловаться в полицию на насилие со стороны клиента. Во-первых, это надо доказать. А как вы это можете доказать, если все происходит один на один, за закрытыми дверями? Получается, слово против слова. И если клиент осторожный, то он не оставит синяков и заберет свой презерватив. Во-вторых, если вы в проституции, то это негативный имидж.

В Германии столько интернет-страниц, на которых клиенты обмениваются информацией, пишут рецензии: грудь – на пятерочку, вагина – на троечку. Если на вас напишут негативную рецензию, вы не сможете достаточно зарабатывать. Кто может себе позволить такой убыток? Поэтому редко заявляют в полицию, несмотря на то, что насилия очень много. И, конечно, языковая проблема усложняет положение. Или проблемы с визой, страх депортации – много разных причин для молчания…

К сожалению, нет надежды, что Германия примет законы по примеру Швеции, Франции или Израиля. В Германии политики ищут отговорки, менять ничего не хотят. Неудивительно, ведь многие из них сами платят за секс. Они – часть проблемы, успешные усилия других стран их не убедят. Мир без проституции и торговли людьми – для них это не цель, а только пустая и наивная фраза. На их руках – кровь многих тысяч проституированных людей и слезы их осиротевших детей.

Над проектом работали: Татьяна Ярмощук, Кристина Закурдаева, Лиза Карими, Самая Рзаева, Анвар Сафарзода

Иллюстрации: Любовь Моисеенко

Источник: Настоящее время