Насудив і втік на пожиттєве утримання. ВРП відправила в почесну відставку суддю-корупціонера з Вінниці Юрія Ковбасу

Вища рада правосуддя відправила в почесну відставку суддю-корупціонера з Вінниці Юрія Ковбасу, щодо якого відкрите дисциплінарне провадження.

Про це повідомляє Prosud. На фото ліворуч – вже екссуддя Вінницького міського суду Юрій Ковбаса. Праворуч – те, що залишилось від автомобіля Infinity на якому п’яний 26-річний водій, онук ексголови МВС Білоконя, у 2021-му році врізався в стовп на бульварі Лесі Українки в Києві. У результаті цього ДТП загинула 18-річна дівчина-пасажирка.

Який зв’язок цих двох фото? Річ у тому, що за рік до смертельного ДТП водія автівки вже зупиняли за п’яне водіння, однак, завдячуючи судді Ковбасі порушник зміг уникнути відповідальності. І це був далеко не перший випадок, коли суддя Ковбаса сприяв уникненню (не задарма) покарання водіїв.

Так, у 2020 році суддя Ковбаса розглядав справу водія, якого поліція зупинила за кермом з ознаками наркотичного сп’яніння. Ну а в суді водій пояснив, що поводитися неадекватно тому що … напередодні з’їв булочку з маком. І Юрій Ковбаса повністю повірив у версію обвинувачуваного та відпустив його без жодного покарання.

У жовтні 2021 року ще на той момент член правління Автомайдану Роман Маселко подав до ВРП скаргу, яка стосувалася того, що суддя Ковбаса протиправно затягував розгляд як мінімум 38 справ, а потім закривав їх через сплив строки давності.

Вища рада правосуддя могла зупинити розгляд заяви судді Ковбаси та не дати йому втекти у відставку з пожиттєвим утриманням зі стотисячними виплатами до розгляду дисциплінарних скарг щодо нього, однак, вирішила цього не робити.