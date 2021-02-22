Нацбанк дозволив виконавцям отримувати інформацію про номери та кількість коштів на банківських рахунках боржників

Очікується, що це допоможе автоматизувати роботу виконавців.

Державна та приватні виконавці отримали доступ до інформації про номери банківських рахунків боржників та залишок коштів на них.

Це стало можливим після того, як НБУ вніс зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Про це з посиланням на заяву заступника міністра юстиції Андрія Гайченка повідомили у пресслужбі відомства. Зміни чинні з 16 лютого.

«Інформація, яку надаватимуть банки на вимогу виконавців стосовно наявності, стану рахунків боржника відтепер в обов’язковому порядку повинна містити номери рахунків, відкритих боржником у банку, а також суми коштів, які наявні на таких рахунках», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що це допоможе автоматизувати роботу виконавців. Міністерство також розробляє зміни до законодавства, які допоможуть автоматизувати процес отримання виконавцями номерів рахунків боржників-фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках.

Нагадаємо, що з 2020 року в Україні впроваджується система автоматизованого арешту банківських рахунків боржників. Якщо банк приєднається до системи, то арешт рахунків боржника у ньому відбуватиметься автоматично, а не після рішення суду чи на вимогу виконавчої служби. // LB.ua