Навіть безнікотинові електронні сигарети та вейп негативно впливають на здоров’я судин – дослідження

Вейп миттєво впливає на роботу кровоносних судин, навіть якщо електронна сигарета не містить нікотину.

Використання електронної сигарети з нікотином або без нього знижує сатурацію, що може означати, що легені людини отримують менше кисню.

Про це йдеться у дослідженні, яке не було опубліковано в рецензованому журналі, але презентоване на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки, пише CNN.

Вчені кажуть, що результати дослідження можуть означати, що регулярне вживання електронних сигарет може призвести до судинних захворювань, хоча потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити результати та вивчити наслідки у довгостроковій перспективі.

«Люди помилково вважають, що електронні сигарети є безпечнішою альтернативою сигаретам на основі тютюну, але насправді це не так», — сказала доктор Маріанна Наббут, провідна авторка дослідження та ординаторка радіології в Університеті медичних наук Арканзасу, який проводив дослідження в Університеті Пенсільванії.

Хоча аерозолі електронних сигарет не містять таких забруднювачів, які спричиняють рак, як тютюновий дим, люди все одно вдихають хімічні речовини, і це дослідження показує, що це впливає на організм.

Електронні сигарети працюють шляхом нагрівання рідини, яка перетворюється на пару, яку вдихає користувач. Але пара містить більше, ніж просто воду, залежно від пристрою, вона також може містити такі речовини як свинець, нікель, формальдегід, пропіленгліколь і гліцерин.

«Навіть якщо в електронній сигареті немає нікотину, є інші компоненти, які можуть бути шкідливими», — зазначила Наббут.

Науковиця та її колеги дослідили, що відбувається з організмами курців звичайних і електронних сигарет, вейперів, та тих, хто вживає електронні сигарети та вейпи без нікотину.

Для дослідження залучили 31 курця та вейпера віком від 21 до 49 років, їхні результати порівнювали з результатами 10 людей, які не курили та не вживали вейп.

Кожен учасник пройшов МРТ-сканування, лікарі також оцінювали швидкість кровотоку в стегновій артерії та вимірювали кількість кисню в крові. Щоразу, коли хтось курив або вейпив, дослідники спостерігали значне зниження швидкості кровотоку в спокої в стегновій артерії, яка проходить уздовж стегна і постачає збагачену киснем кров у всю нижню частину тіла.

Порівняно з некурцями та курцями сигарет, люди, які вживали вейпи з нікотином, мали найбільш значне зниження функції судин. Наступною найбільшою групою людей зі зниженням цих функцій стала група тих, хто вживав вейпи без нікотину.

Хороша судинна функція є важливою, оскільки це означає, що кровоносні судини здатні розширюватися та звужуватися, щоб кров могла ефективно доставляти кисень і поживні речовини до тіла та видаляти відходи.

Погана робота судин може призвести до таких проблем як утворення тромбів, високий кров’яний тиск та інсульт.

Дослідження показало, що всі люди, які вейпили – з нікотином або без – мали зниження сатурації, тобто їхні легені, ймовірно, отримували менше кисню.

Наббут каже, що мета дослідження – допомогти регулюючим органам в ухваленні рішень, які з продуктів повинні залишитися на ринку Сполучених Штатів.

Електронні сигарети були на ринку без регулювання протягом багатьох років, але, щоб залишатися там, компаніям потрібен дозвіл Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, яке розглядає мільйони заявок на продукт.

Деякі лікарі раніше рекомендували електронні сигарети, щоб допомогти людям кинути палити, і виробники надали цей аргумент FDA, але дослідження показали, що електронні сигарети не допомагають кинути палити. FDA дозволило кілька продуктів для вейпінгу, але жоден не схвалений як пристрій для зменшення шкоди.

Доктор Альберт Ріццо, головний лікар Американської легеневої асоціації, каже, що нове дослідження доповнює зростаючу кількість доказів того, що вейп піддає людей набагато більшому впливу, ніж нешкідлива водяна пара.

«Ми не знаємо багато про вплив інгредієнтів електронних сигарет на легені, кровоносні судини, і навіть попри те, що в них нібито менше токсинів, ніж у звичайних сигаретах, ми не знаємо про довгострокові наслідки», — сказав Ріццо.

Дослідження показують, що вплив забрудненого повітря, відомого як забруднення частинками, може призвести до збільшення частоти серцевих нападів та інших серйозних проблем зі здоров’ям. Якщо вейп суттєво впливає на судинне здоров’я, у користувачів електронних сигарет можуть почастішати серцеві напади, інсульти або проблеми з кровотоком.

«В Асоціації легенів ми точно не хочемо, щоб молоді люди, яких приваблюють різноманітні смаки, які є на ринку, почали вживати їх», — додав Ріццо. // LB.ua