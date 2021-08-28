Не только туалетная бумага: продажи секс-игрушек в мире резко выросли во время пандемии

Не только туалетная бумага, макароны и телевизоры, которые продавались как горячие пирожки с тех пор, как коронавирус превратился в пандемию. Продажи секс-игрушек в мире резко выросли во время пандемии — и эта тенденция очевидна даже в Украине. По данным исследователей рынка, в период с 2019 по 2021 год продажи товаров, связанных с сексом, выросли на 50 процентов.

Секс шоп перестал быть местом в которое стеснялись зайти. «Самая большая разница в том, что большинство людей, которые приходят сейчас, делают покупки», — говорит представитель сети Sex-Shop.ua.

Эксперты считают, что это потому, что у людей, в связи с карантинами, появилось больше времени на изучение сексуальной жизни. Ограничения на то, чтобы оставаться дома и не встречаться с другими, возможно, заставили больше людей осмелиться экспериментировать самостоятельно. Пандемия, возможно, повлияла на людей, и им пришлось немного исследовать себя. В целом их собственная сексуальность стала более предметной, отмечают специалисты.

На секс игрушки пришёлся наибольший рост, но также популярны лубриканты и гели для оргазма. Быстрый рост продаж наблюдался уже с марта-апреля 2020 года. Это продолжается и сейчас. Рост происходит в основном в электронной коммерции, и, похоже, такой большой интерес сохраниться и в будущем.

Люди все больше исследуют себя

В частности, возрос интерес к товарам для мастурбации, таким как вибраторы со всасыванием воздуха и секс-игрушки, управляемые с помощью приложений.

По данным компании по производству секс-игрушек Womanizer, которая производит, среди прочего, вибраторы со всасыванием воздуха, продажи в Италии, где все жители страны находились на карантине, выросли на 60 процентов по сравнению с ожидаемым прогнозом. По собственным данным, компания может наблюдать аналогичную тенденцию в нескольких других странах; во Франции продажи увеличились на 40 процентов, в США — на 75 процентов, в Гонконге — на 71 процент, а в Канаде — на 135 процентов выше ожидаемого прогноза.

Эксперты рынка отмечают, что из-за пандемии стало невозможно да и опасно находить случайных сексуальных партнеров, поэтому люди покупают секс-игрушки для собственного удовольствия, потому, что многие работают из дома и очень мало общаются с другими людьми, поэтому у них остается больше времени для секса.