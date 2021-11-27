«Не зовсім» одиначка: суд змусив жінку повернути ₴92 тис. допомоги на дитину

На Хмельниччині жінку, яка кілька років незаконно отримувала державну допомогу на дитину, змусили повернути гроші.

Рішення ухвалив Летичівський райсуд Хмельницької області.

Суд встановив, що жінка проживала у цивільному шлюбі з чоловіком з кінця 2010 року. У 2011 році у пари народилася дитина. Тоді мати подала документи на отримання допомоги від держави як одиначка. Вона отримувала допомогу до 2020 року, хоч і продовжувала проживати з батьком дитини. Усього було отримано 92 789 грн. допомоги.

На суді жінка свою провину визнала, розкаялася й просила її суворо не карати.

У рішенні суду йдеться, що жінка, яка має дітей від чоловіка, і не перебуває з ним у зареєстрованому шлюбі, але з яким вона веде спільне господарство, разом проживає та виховує дітей, права на отримання допомоги на дітей як самотня мати не має.

Суд визнав жінку винною та призначив їй півтора року позбавлення волі, замінивши це випробувальним терміном, враховуючи те, що вона виховує двох малолітніх дітей.

Тепер жінка має повернути державі 92 789 грн. 83 коп. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»