Необычные экзотические фрукты быстро приобретают все больше  поклонников

Необычная экзотика быстро приобретает все больше поклонников в Украине: помимо авокадо, папайи и маракуйи, в специализированных магазинах теперь можно приобрести необычные фрукты и овощи со всего мира. «Этот торговый сегмент явно находится на подъеме», — отмечает эксперт компании FreshMart, которая вот уже несколько лет успешно продает экзотические фрукты в Киеве и по всей территории страны.

Вкусы потребителей меняются

По мере того как потребители все больше осознают последствия своих пищевых привычек для окружающей среды и здоровья, потребление растительной пищи выходит на новый уровень. Эта прогрессивная тенденция позволяет поставщикам продуктов питания находиться в оживленном секторе, созревшем для дальнейшего роста и инноваций.

Новые вкусовые ощущения также подогревают интерес к фруктовой и овощной отрасли, особенно к ее экзотической составляющей. Между тем, натуральные ингредиенты с антиоксидантными свойствами и повышением иммунитета получают все большее распространение в условиях пандемии COVID-19.

“Здоровье и благополучие занимают одно из первых мест в глобальной иерархии ценностей потребителей. Люди ищут целостные решения, которые помогут им изменить свой образ жизни”, — объясняет эксперт компании. Здоровье — одна из самых важных тем для потребителей. Ягоды с антиоксидантными свойствами и ингредиенты, поддерживающие иммунную систему, будут играть ключевую роль в ближайшие месяцы, подчеркивает он, отмечая преобладание спроса на такие ягоды как смородина, черника, а также голубика.

Дети и экзотические фрукты

Знакомство детей с незнакомыми вкусами не должно быть пугающим опытом. Творческий подход и восприятие некоторых любимых персонажей может быть то, что нужно семьям, чтобы исследовать продукты по-новому и обнаружить, насколько вкусными, сытными и приятными могут быть экзотические свежие фрукты и овощи.

Пристрастие к таким продуктам может начаться с таких популярных у нас бананов, манго, цитрусовых.

Странные названия и необычный внешний вид, боязнь неизвестности относительно вкуса и приготовления, могут вызывать неприятие у детей — в этом могут помочь интересные истории и видеоролики которые помогают избавиться от страха, связанного с необычными фруктами и овощами, рассказывающие что, как хорошую книгу или персонажей любимого фильма, нельзя судить о фрукте или овоще по его внешнему виду; истинная красота природы часто находится внутри.

Специалисты FreshMart рекомендуют родителям использовать рецепты, вдохновленные персонажами известных мультфильмов, сервировки, цифровые и социальные мероприятия для всей семьи, забавные мелочи и веселые рассказы, которые открывают не такой уж и страшный мир более необычных свежих даров планеты.

Один из простых способов познакомить с новыми вкусами — попробовать какой-нибудь знакомый фрукт или овощ. Например, в мире существует более 500 сортов съедобных бананов. Вы можете попробовать красный банан или манзано, или даже банан со вкусом мороженного, напоминающим ванильный крем — это поможет снять напряжение у ребенка и приобщить его к богатству вкусов и ароматов экзотических фруктов.