Невинное развлечение или пагубная привычка: как понять, что с алкоголизмом пора бороться

Сортовые вина, элитные коньяки, крафтовое пиво, другие напитки считаются атрибутами успешной жизни. Реклама преподносит алкоголь как быстрый способ поднятия настроения, легкое развлечение, доступный способ отпраздновать триумф. Однако регулярное распитие крепких напитков (насколько дорогими они бы ни были!) незаметно становится деструктивной привычкой: человеку сложно остановиться, хочется употреблять еще и еще. Где грань между невинным развлечением и настоящей зависимостью? Когда нужна квалифицированная помощь? Отвечают специалисты реабилитационного центра «Монолит» https://narkotiknet.com/lechenie-alcogolizma/kodirovanie-ot-alkogolizma/.

Есть ли польза в алкоголе

Медики утверждают, что лишь иногда столовая ложка спиртного может помочь человеку. Например, если при сердечном приступе или печеночных коликах под рукой нет нужных лекарств, незначительная доза спирта расширит сосуды и нейтрализует спазм, что позволит дождаться приезда «скорой».

Кроме того, в народе говорят о пользе красных вин, которые богаты антиоксидантами. При этом Всемирная организация охраны здоровья предупреждает: алкоголь ни в коем случае не является лекарством. Наоборот, систематическое его употребление приводит к катастрофическим последствиям.

Когда нужна помощь специалиста

Считается, что безопасная доза для мужчин – до 200 мл в неделю, для женщин – до 135 мл, при условии, что употребление алкоголя нерегулярное. Даже малейшее превышение свидетельствует о переходе к опасной форме, которая сопровождается хроническими болезнями (цирроз печени, малокровие, сердечная недостаточность и другие).

Квалифицированная помощь необходима немедленно, если человек:

чувствует стыд и вину за распитие крепких напитков;

обманывает близких касательно употребления алкоголя;

пьет регулярно;

испытывает проблемы с памятью;

тянется за спиртным в стрессовых ситуациях;

пренебрегает работой, общением с близкими;

не соблюдает элементарные правила безопасности (садится за руль несмотря на количество выпитого), нарушает закон.

Детоксикация, медикаментозное лечение (при необходимости), кодирование, эмоциональная, психологическая поддержка, глубокая работа над собой, деликатная ресоциализация – основные шаги по избавлению от зависимости.