Невизнаний президент Грузії підписав низку «каральних» законів

Серед нововведень передбачено штрафи за закриття обличчя під час акцій, використання піротехніки та блокування доріг

Після інавгурації невизнаний президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі підписав кілька законів, які опозиція називала «репресивними». Про це повідомляють «Ехо Кавказу» та Саломе Зурабішвілі.

Так, ці законодавчі акти були ухвалені парламентом у прискореному режимі 13 грудня, однак попередня президентка Саломе Зурабішвілі наклала на них вето, відмовившись визнавати легітимність парламенту. Увечері 29 грудня всі сім законів були опубліковані на порталі Законодавчого вісника Грузії та набули чинності наступного дня.

Серед нововведень передбачено штрафи за закриття обличчя під час акцій, використання піротехніки та блокування доріг. За участь у мітингах із закритим обличчям або використання піротехнічних засобів порушників можуть оштрафувати на 2 тис. ларі (приблизно 30 тис. грн). За перекриття доріг протестувальникам загрожує штраф у 1 тис. ларі (15 тис. грн) і позбавлення водійських прав на рік.

Штрафи за повторні порушення або організацію перекриття доріг збільшено до 15 тис. ларі (понад 224 тис. грн). За несанкціоновані написи чи плакати, які «псують вигляд міста», встановлено штрафи до 3 тис. ларі (понад 45 тис. грн).

Зміни також торкнулися закону «Про поліцію», що спрощують процедури працевлаштування співробітників у міністерстві внутрішніх справ. Правки до закону «Про державну службу» дозволяють легше звільняти держслужбовців, що, за словами правозахисників, може бути використано для політичних розправ.

У закон «Про державну охорону» внесено зміни, що позбавляють Зурабішвілі права на державну охорону. До Виборчого кодексу додано норми, які збільшують частку мажоритарного представництва в муніципалітетах.

Саломе Зурабішвілі назвала підписання цих законів початком «нової хвилі репресій» у країні. У мережі Х вона зазначила, що ухвалені акти обмежують свободу зібрань та сприяють політичним чисткам у державній службі.

Міхеїл Кавелашвілі – колишній професійний футболіст, який у 2006 року зайнявся політикою. 2022 року він залишив «Грузинську мрію» та заснував рух «Сила народу», який згодом увійшов до парламентської більшості. Група здобула популярність завдяки антизахідній риториці та резонансному законопроекту про «іноагентів».