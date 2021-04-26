Незаконне переправлення осіб через державний кордон – мешканцю Київщини повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено що 44 –річний чоловік спланував та втілив в життя злочинну схему з незаконного переправлення осіб з України до країн Євросоюзу. З цією метою він залучив до протиправної діяльності ще двох співучасників.

Для бажаючих перетнути кордон ділки виготовляли «липові» ID-картки резидентів країн Східної Європи, фіктивні договори на навчання в країнах ЄС, візи та видавали їх за офіційні документи. Свої послуги вони оцінювали у 5 тисяч доларів США з однієї особи.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання членів злочинної групи, правоохоронцями виявлено та вилучено паспорти, які мають ознаки підробки, «чорну» документацію, бланки, печатки, засоби зв’язку, грошові кошти, банківські картки та інші докази протиправної діяльності вказаних осіб.

Організатора злочинного угруповання затримали під час отримання грошової винагороди від чергових клієнтів за підробку ID-карт та закордонних паспортів і подальше сприяння під час проходження державного кордону України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, найближчим часом буде обрано запобіжний засіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими СУ Головного управління Нацполіції у Київській області за оперативного супроводу працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури