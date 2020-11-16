Незаконне відключення від централізованого опалення в Києві коштує 60 тис. гривень — ЗМІ

В підрозділі КТЕ — СП «Енергозбут» процвітає шахрайська схема незаконного відключення житлових та нежитлових помешкань від системи централізованого опалення, яка завдає мільйонних збитків – передає NewsWeek.

Про це йшлося в розслідуванні журналістів передачі «Головна тема» на телеканалі «Україна».

Як зробити, щоб за тепло платили інші

Зокрема, в сюжеті розповіли про схему незаконного відключення сотень квартир у Києві від централізованого опалення, що завдає величезних збитків міському бюджету і призводить до переплат за теплоенергію. Як з’ясували розслідувачі, наразі будь-хто в Києві, при бажанні може відключити своє помешкання від централізованого опалення. Для цього слід лише звернутися до «потрібних» людей з керівництва СП «Енергозбут», підприємства, яке займається реалізацією послуг з теплопостачання КП «Київтеплоенерго». Вартість такого відключення для однієї квартири або офісу становить 50-60 тисяч гривень. Саме таку суму було озвучено ділком в розмові з журналістом.

Директор департаменту комунальних послуг Міністерства розвитку громад Андрій Ведмідь в ефірі програми підтвердив, що подібні дії – це чистої води шахрайство, яке підпадає під кримінальну відповідальність.

А співробітник СП «Енергозбут», яка надала доступ до закритої внутрішньої бази, повідомила, що таким чином лише за останні роки від опалення було відключено більш як 400 квартир та офісів, які тепер нічого не сплачують. Натомість, за них тепер гроші сплачують інші мешканці будинків, які нічого не підозрюють. Та по закону, якщо така процедура не була схвалена 75% інших мешканців будинку, вона є абсолютно незаконною.

Журналісти підрахували, що лише за тими даними, які були підтверджені, останнім часом за шахрайською схемою в Києві було відключено від централізованого опалення близько 400 помешкань/приміщень. Враховуючи середню вартість опалення за сезонний місяць близько 2 000 гривень з квартири, збитки для міського бюджету становлять 4 800 000 гривень за один опалювальний період.

Тоді як сума незаконного збагачення, отримана шахраями у вигляді хабарів з цих помешкань, становить приблизно 20 000 000 (двадцять мільйонів!) гривень.

Хто ж отримує ці незаконні дивіденди? В сюжеті наголошувалося, що без згоди керівництва СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» провернути такі оборудки неможливо. Але у розмові з журналістом, на питання – чому таке відбувається, директор СП «Енергозбут» Костянтин Лопатін дивним чином відповів, що у згаданих махінаціях «винні попередники», а він нічого не знає. Що зовсім не в’яжеться з тими фактами, які були з’ясовані під час розслідування.

А що буде з лічильниками на тепло?

Слід зауважити, що останнім часом, керівництво СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» звинувачували в цілій низці корупційних зловживань, про що були повідомлені правоохоронні органи та відкриті кримінальні справи.

Зокрема великий резонанс набув скандал з проваленням тендерів на повірку домових лічильників у м. Києві, який збагатив шахраїв на сотні мільйонів і призвів до незручностей та матеріальних збитків простих мешканців.

Детальніше у розслідуванні: «В Києві зривається підготовка до опалювального сезону і за це кияни переплатять близько мільярда – Кличко в курсі?»

Та незважаючи на розголос, ніяких реакцій та дій від керівництва Києва та правоохоронних органів поки що не послідувало.

Більше того, як з’ясували журналісти, пройшло вже чимало часу, а по багатьох районах (Печерський, Голосіївський, частина Шевченківського – тендер: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-28-003940-b) ще й досі не підписані договори з підрядником на проведення робіт щодо повірки. Разом з тим, згідно пункту 7. Протоколу №17 виробничої наради керівників СП «Енергозбут», який викривачам корупції надали інсайдери, лічильники, які не пройшли повірку, все ж допускаються до обліку!

Але тепер виникає питання до пана Лопатіна К.О.: чому мешканцям квартир, тобто нам з вами, надходять чудні повідомлення від комунального концерну «Центр комунального сервісу» із вимогою зробити метрологічну повірку засобів обліку тепла та гарячого водопостачання за свої власні кошти, бо інакше лічильники знімуть з абонентського обліку? Тобто, «тут рахуємо, а тут – рибу загортаємо». Та хіба це законно!?

В такому разі, чому б тоді пану Лопатіну не підписати протокол, який би дозволяв мешканцям проводити нарахування по неповіреним засобам обліку?

Як би там не було, відповідь на ці питання ми отримаємо дуже скоро у платіжках за опалення. В багатьох випадках цифри там будуть рахуватись за старими тарифами, що неминуче призведе до величезних проблем, збитків та перевитрат рядових киян.

Журналісти припускають, що шахраїв в СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» кришують в оточенні діючого мера Віталія Кличка. Припускається, що це може бути його заступник Петро Пантелеєв, який опікується житлово-комунальним сектором. Принаймні, відсутність будь-якої реакції столичної влади на скандальні викриття та факти зловживань, можуть свідчити про корупційну змову.