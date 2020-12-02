Незважаючи на публічний резонанс, скандали з українськими судами продовжуються

Цього року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало записи, імовірно, зроблені у кабінеті голови Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка. Де Вовк та інші судді, похваляються своїм впливом на інші суди та судові органи аж до Конституційного суду. Незважаючи на публічний резонанс та подальше кримінальне розслідування, Вища рада юстиції одноголосно відмовила у звільненні цих суддів.

В разі скасування суду деякі його справи будуть передані у Верховний Суд України. «Єдиний спосіб зняти цих суддів з посад — це ліквідувати цей суд», — говорять експерти «Єдиний, хто може це зробити, — це Зеленський, згідно з Конституцією. [проте] він цього не робить».

Західні ЗМІ, часто порівнюють систему побудовану телегангстером Тоні Сопрано, вигаданим лідером мафіозного клану Нью-Джерсі, з однойменного телесеріалу. Його мафіозна організація мала структуру, ієрархію та неписаний кодекс поведінки. Його члени щедро винагороджуються за службу і суворо караються за непослух. Він пронизує державні установи, використовуючи підкуп, погрози та інші засоби, щоб відступити від справедливості. Нарешті, він займається незаконною діяльністю, яка завдає шкоди суспільству, але приносить гроші та привілеї членам мафії.

Як би дивно це не здавалося, українська судова система має багато спільного з популярним телешоу. Незважаючи на офіційну незалежність, насправді українська судова система має ряд неофіційних органів влади та босів, які контролюють її з-за куліс. Це регулюється неписаними правилами. Хабарництво — звичайна практика. Недавній скандал, який вчинив КСУ, прийнявши рішення яке демонтувало ключовий елемент антикорупційної інфраструктури України, цьому актуальне підтвердження.

Вища рада юстиції України, якій доручено захищати незалежність суддів та карати їх за їх злочини, натомість звинувачується у переслідуванні інформаторів, таким чином, зберігаючи цілісність корумпованих людей та структур.

Конституційний суд позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) майже всіх повноважень та виключив систему декларування активів з поля зору громадськості. Хоча раніше, кожен мав змогу переглянути за допомогою аналітичної системи для аналізу даних, ділової розвідки та розслідувань https://youcontrol.com.ua/, або НАЗК декларації високопосадовців, та порівняти їхні зарплати та що вони мають у власності. І хоча дії суду, за думкою експертів та деяких членів КСУ, суперечили закону, рішення було необґрунтовано прийнято. Суд перевищив обсяг конституційного представництва і навіть скасував деякі антикорупційні норми, які суд й не прагнув розглянути.

Як зазначають експерти права, це вимагає негайних дій не лише з боку українського уряду, а й із боку західних партнерів України.

Повна реорганізація Конституційного Суду повинна стати першим із багатьох необхідних кроків. Конституційний суд — це лише вершина величезного айсберга, який загрожує потопленням антикорупційних сил України і водночас дозволяє олігархічній еліті країни діяти безкарно.

Корінні проблеми заглиблюються в українську судову систему, і їх можна вирішити лише шляхом повномасштабної та всебічної судової реформи. Україна намагалася зробити це кілька разів, але так і не наблизилася до успіху.

Однак цього разу Україна вже не може дозволити собі повторити помилки минулого.

Судові органи України, такі як Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів, потребують повторного призначення за сприяння незалежних міжнародних експертів. Фактично це те, що Україна вже зобов’язана робити зі своїми зобов’язаннями перед МВФ та ЄС.