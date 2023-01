Незважаючи на війну українці продовжують купувати квитки та ходити на концерти

Індустрія розваг України зіткнулася зі значними труднощами після початку пандемії у 2020 році. Люди отримали хаос, невизначеність, відчуття втрати… А тепер уявіть собі, що ви є частиною спільноти, яка пережила цей шторм і побачила, що їхній світ буквально вибухнув навколо них.

Це реальність сьогоднішнього дня в Україні. І все ж живі концерти українських артистів все ще організовуються як в самій країні так і в Європі. Всі вони підтримуються промисловістю України; компаніями та окремими спонсорами, які – як і багато населення України – роблять внесок у захист нації, підвищуючи моральний дух і даючи кошти, використовуючи свої навички в ситуації, яку неможливо описати. Варто сказати, що квитки на стадіонний концерт Океан Ельзи, одного з найпопулярніших рок-гуртів України, який відбудеться влітку, активно розкупаються вже сьогодні. Те саме можна сказати про концерти й інших популярних та не дуже артистів.

Значна частина цих зусиль зосереджена на наданні допомоги – грошей на придбання певних речей для армії, щоб пережити зиму та допомогти військовим – усе від зігрівайок і рукавичок до дронів, боєприпасів, медикаментів, генераторів, Starlink та інших матеріалів.

Поворотний момент для культури

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого стало поворотним моментом для культури в Європі. Мистецтво та музика стали одними з перших жертв війни, оскільки постпандемічна радість швидко змінилася на шок і тишу.

Але в акті надзвичайної непокори Kyiv Classic Orchestra довів, що мистецтво і музику неможливо вбити, коли вони дали концерт надії на центральній площі Києва лише через два тижні після початку війни.

Напередодні Різдва, після 10 місяців важкої війни з російським агресором, Київський оперний театр влаштував концерт на підземній сцені у київському метро. Артисти заспівали українські версії Jingle Bell Rock і It’s The Most Wonderful Time Of the Year, серед інших всесвітньо відомих святкових пісень.

У травні ірландська рок-зірка Боно похвалив боротьбу України за “свободу” під час виступу на станції метро в центрі Києва, де фронтмен U2 також видав власну молитву “за мир”.

У травні український фольклорний реп-гурт Kalush Orchestra з піснею «Stefania» став переможцем найпопулярнішої телевізійної події в Європі – пісенного конкурсу «Євробачення».

Гурт гастролював Європою і навіть виступав на найбільшому фестивалі з усіх – Гластонбері у Великобританії.

Деякі з найперспективніших гуртів яскравої української рок-сцени приїдуть літом до Данії. Крім фіксованої плати, весь прибуток від продажу квитків рівномірно розподіляється групам і екстреній допомозі Україні.

У турі UKRAINE ROCKS шість гуртів подорожують країною, щоб познайомити людей з українськими гітарними рифами та барабанними соло. Більшість гуртів раніше виступали з концертами по Європі, але це перший раз, коли прихильники музики в Данії зможуть отримати можливість почути їх.

Більшість музикантів пережили війну близько. У багатьох є сім’ї в постраждалих районах. Дехто сам там живе. А інші беруть участь в обороні Києва. Коли вони приїжджають до Данії, то для того, щоб показати колорит України і боротися так, як вони вміють найкраще. А саме з музикою.