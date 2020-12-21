«Никто мне рот не закроет»: Сенцов назвал свое освобождение «подарком» Путина Зеленскому (видео)

Бывший политзаключенный рассказал, почему не хочет общаться с президентом.

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов прокомментировал освобождение из российского плена, назвав его подарком Владимиру Зеленскому от его российского коллеги Владимира Путина, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в интервью журналистке Янине Соколовой.

«Я сказал спасибо Зеленскому первому, когда сошел «с небес на землю» и пожал ему руку. Действительно, я ему благодарен за это, он сделал это, «последнюю милю». До этого делали пять лет — и Порошенко, и активисты, рядовые граждане, европейские политики. Зеленский прошел «последнюю милю». И все понимают, что это делал Путин ему — дал этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на большие переговоры, чего-то отдал. Это было понятно. Но я не буду молчать, я буду говорить, как оно, никто мне рот не закроет», — сказал Сенцов.

Он добавил, что имел две встречи с Зеленским, одна из которых — сразу после освобождения, возле самолета. Он также утверждает, что не хочет встречаться с президентом, потому что «не сможет ничего ему донести».