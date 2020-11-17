Нотаріус до міністра Малюськи: хоча б гроші поверніть! Так не «працювали» навіть при Януковичі!

Всі вже звикли до того, що Міністерство юстиції України у чинному складі день від дня багатіє на цікаві і драматичні історії: від фотографій Міністра на столі до гучних корупційних скандалів. На цей раз черговий скандал трапився прямо в Офісі протидії рейдерству – буквально за декілька тижнів звичайний розгляд скарги перетворився у прямий і відкритий конфлікт між чиновниками і київським нотаріусом.

Наприкінці жовтня Міністр юстиції Д. Малюська видав наказ про анулювання доступу приватному нотаріусу Києва Максиму Юдіну до реєстру нерухомого майна. Можливо, у цьому нічого не було би дивного, адже таких рішень Мінюст приймає чимало кожного дня, якби не один важливий факт – сам нотаріус Юдін стверджує, що він заплатив за позитивне рішення щодо нього 60000 доларів, але його не тільки обманули і відключили від реєстру, а ще й не повернули гроші!

— Хотя бы деньги верните! – обурюється М. Юдін (мовою оригіналу). – Какая комиссия по рейдерству? Это же вымогатели! Взяли деньги, ничего не сделали и теперь уже две недели никто не берет трубку. Так не работали даже во времена Януковича.

Приватний нотаріус повідомляє, що він має докази корупційної діяльності Офісу протидії рейдерству і буде домагатися притягнення усіх винних до кримінальної відповідальності.

— Я обращаюсь официально к министру Малюське, к коллегии по противодействию рейдерству, в частности к кассиру комиссии – Дубовику! – продовжує Юдін (мовою оригіналу). – Не умеете работать, не беритесь! А не сделали, значит верните деньги. У меня есть вся информация, доказательства передачи денег, я знаю и о других случаях «работы» комиссии, и я это так не оставлю!

Будемо слідкувати за подальшим розвитком подій.