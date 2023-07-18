Нові інсайди про iPhone 15: перископічна камера, вища ємність батареї та розʼєм USB-C

В середині літа, стало все більше зʼявлятись інформації від інсайдерів про те як буде виглядати нова лінійка смартфонів компанії Apple, яка за традицією буде мати базову назву iPhone 15 https://stylus.ua/uk/iphone-170/seriya:iphone-15/.

Нові рендери iPhone 15 Pro на основі схем що зазнали витоку та фото захисного скла для дисплеїв, дають змогу оцінити деякі зовнішні зміни в нових апаратах фірми. Отже рамка стане меншою чим на попередніх моделях та на всіх буде доступною функція Dynamic Island.

Емність батареї буде вищою

Китайське видання IThome посилається на джерело, що працює на Foxconn, яке повідомляє, що всі чотири моделі iPhone 15 матимуть кращу ємність акумулятора. У цьому контексті також йдеться про значні покращення, не в останню чергу для iPhone 15, який, як кажуть, має приблизно на 18 відсотків більшу ємність.

iPhone 15: 3877 мАг (приблизно на 18 відсотків більше);

iPhone 15 Plus: 4912 мАг (приблизно на 14 відсотків більше);

iPhone 15 Pro: 3650 мАг (приблизно на 14 відсотків більше);

iPhone 15 Pro Max: 4852 мАг (приблизно на 12 відсотків більше).

Якщо спиратись на чутки про те, що iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max отримають нещодавно створений процесор A17 Bionic зроблений по 3 нм процесу, який має бути енергоефективнішим, ніж його попередники, це може призвести до значно кращого часу автономної роботи.

Новий стандарт бездротової зарядки Очікувані моделі iPhone 15 цієї осені можуть отримати кращу зарядку завдяки новому стандарту. Видання ChargerLab оприлюднило інформацію про те, що майбутні моделі Apple iPhone 15 і iPhone 15 Pro підтримуватимуть новий стандарт бездротової зарядки Qi2. Qi2 — це не те саме, що Magsafe, але базується на стандарті Magsafe від Apple. За даними видання, це означає, що зарядні пристрої Qi2, ймовірно, зможуть заряджати моделі iPhone 15 потужністю до 15 Вт, тоді як поточні Magsafe обмежені потужністю 7,5 Вт. Крім того, оскільки зарядним пристроям Qi2 не потрібно використовувати модуль Apple Magsafe і не потрібно бути сертифікованим відповідно до Apple «Made for iPhone», це може призвести до того, що користувачі iPhone 15 отримають доступ не лише до швидшої бездротової зарядки, але й до дешевших зарядних пристроїв. Десь на рубежі 2022/23 років очікується, що перші зарядні пристрої, сертифіковані за новим стандартом бездротової зарядки Qi2, з’являться на ринку. До того ж, інсайдери зазначають, що нарешті всі моделі отримають довгоочікуваний розʼєм USB-C. Камери Однією з головних новин iPhone 14 було те, що камеру було оновлено до 48 Мп, але це оновлення отримали моделі Pro. Однак тепер автор інформації та аналітик Джефф Пу надає інформацію про те, що коли мова заходить про iPhone 15, який буде випущений цієї осені, усі моделі отримають 48-мегапіксельну перескопічну камеру. За словами Пу, вони також використовуватимуть новий тип датчика з трьома шарами, накладеними один на одного, що має призвести до покращеної якості зображення навіть порівняно з 48-мегапіксельними камерами в моделях iPhone 14 Pro.

Ціна

Згідно з новим звітом аналітика Джеффа Пу, Phone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max будуть дорожчими за своїх попередників, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max.

Кажуть, що підвищення ціни пов’язане, серед іншого, з тим, що Apple вирішила використовувати дорожчі компоненти, включаючи більш досконалу камеру з перископічним об’єктивом.

Що стосується двох стандартних моделей iPhone 15, то, схоже, говорять про незмінну ціну в США, але очікують вищої ціни в нашій частині світу.

Якими саме будуть ціни на iPhone 15 серії, ми дізнаємося на презентації у вересні або жовтні.