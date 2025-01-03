Новий сервіс з оплати проїзду в тролейбусах Києва виявився «невидимим» для контролерів

У Києві Цифровому додалась можливість сплатити за поїздку без валідатора у трамваях чи автобусах, проте спосіб виявився зручним не для всіх.

Нова функція застосунку “Київ Цифровий” – сплата проїзду без валідатора, одразу в телефоні – нарешті “дісталася” тролейбусів. Тестувати її в трамваях почали наприкінці весни 2024-го, влітку віртуальну валідацію запустили на деяких автобусних маршрутах. Та коли кияни отримали змогу сплачувати смартфоном у тролейбусі, виявилося, що контролери не можуть перевірити оплату – її не показують контрольні пристрої.

Про це на Facebook-сторінці транспортної спільноти “Пасажири Києва” повідомив киянин Дмитро Пилипенко. За його словами, з появою на екрані пристрою напису “Квиток не знайдено” починаються сварки і з’ясування, чому не сплачено за проїзд, а якщо сплачено, то де шукати докази. На думку Дмитра, деякі кондуктори не розуміють, що оплата відбулась без валідатора, і, ймовірно, до нововведень їх ніхто не готує.

Цікаво, що у коментарях є допис, автор якого, як зазначено на його сторінці, працює у “Київпастранс”. За його словами, на жаль, контрольні пристрої дійсно чомусь не показують проплату. Але є вірний спосіб її побачити – і це “глибока валідація”, куди має зазирнути контролер. Що воно таке, ймовірно, знають лише працівники “Київпастрансу”, втім, на думку коментатора, всі столичні контролери зрозуміють, про що йде мова.

Виходить, що пасажирам у разі виникнення таких непорозумінь і необхідності доводити, що ти не “заяць”, треба сказати контролерові два магічні слова – “глибока валідація”. І користуватися новим сервісом, який значно зручніший, ніж валідатор. Адже тепер можна застосунком відсканувати qr-код з наліпки чи плакату на вікні або самостійно ввести бортовий номер з чотирьох цифр.

Що таке віртуальна валідація, і як її запроваджували в Києві

Інформатор розповідав, що наприкінці квітня 2024 року у Києві готували до запуску новий сервіс з оплати проїзду у громадському транспорті за допомогою смартфонів. Працює це приблизно так, як і в метро, коли для сплати достатньо піднести до зчитувального пристрою телефон з увімкненим Apple Pay чи Google Pay.

У травні почали пілотне тестування нової функції застосунку “Київ Цифровий” – сплата проїзду без валідатора, одразу у телефоні на деяких трамвайних маршрутах. Щоб скористатися оплатою проїзду через застосунок “Київ Цифровий”, треба вибрати у смартфоні сервіс “оплата проїзду”, відсканувати один із QR-кодів, що знаходяться у салоні трамваю на плакатах чи наліпках, а потім сплатити за проїзд транспортною, банківською картами чи QR-квитком.

Далі у застосунку має з’явитися запис про використаний QR-квиток. Його слід показувати контролеру, і він є підтвердженням про сплату проїзду.У липні до експерименту з новим способом оплати за проїзд у міських автобусах додали 20 автобусних маршрутів у столиці. // Інформатор