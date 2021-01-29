Нутритивная заместительная поддержка как способ обеспечения организма полезными веществами

В медицинской практике активно применяется метод введения внутривенно энергетических субстрактов. Такая технология обеспечивает пополнение организма необходимым комплексом минералов и витаминов. Внутривенное питание назначается только лечащим врачом, в зависимости от состояния пациента, — отмечают специалисты.

Кто нуждается в парентеральном питании

Внутривенное введение энергетических растворов обычно назначается в тех случаях, когда необходимо сделать разгрузку ЖКТ по определенным показателям. Как правило, самостоятельно не могут принимать пищу такие пациенты:

перенесшие операции на кишечнике или при подготовке к хирургическому вмешательству;

с травмами или ограниченной функциональностью челюстей;

с обостренными хроническими заболеваниями, не допускающими прием обычной еды;

новорожденные с различными осложнениями;

перенесшие сеанс химиотерапии.

Внутривенные инъекции назначаются лицам, у которых диагностирована анорексия. Особенно в поддержке нуждаются пациенты с кахектической формой недуга. Главная задача медиков заключается в поддержке оптимальных показателей биологически важных элементов, необходимых для поддержки жизненных функций организма. Вводимые средства принадлежат к препаратам группы метаболиков. Они принимают активное участие в питании клеток, которые необходимы для активизации обменных процессов. Подробнее об этом можно почитать на странице https://apteka-ruan.com.ua/ru/rastvory-dlja-parenteralnogo-pitanija-dlja-inekcijj.

Основные виды препаратов, необходимых для внутривенного питания

Применение метода заместительной поддержки встречается несколько реже, чем введение питательных веществ с помощью зонда. От медиков требуется соблюдение правил стерильности и профессиональных навыков для определения скорости поступления в организм определенных препаратов. Внутривенное питание осуществляется под строгим врачебным контролем, так как у пациентов возможно появление атрофии кишечника, вызванное его длительной бездеятельностью.

Главная задача паренетрального питания – восстановление нарушенного обмена веществ. Полезные для организма препараты компенсируют недостаточность баланса питательных компонентов. Наиболее популярными в медицине по праву считаются следующие фармацевтические средства:

раствор хлорида калия и хлорида натрия;

глюкоза;

глюксил;

Рингера.

Пациентам, нуждающимся в поддержке организма, необходимо получать аминокислоты и гидролизаты белка. Они способствуют насыщению тканей кислородом и оказывают дезинтоксикационный эффект. Современные медицинские препараты выступают в роли своеобразных нейромедиаторов. Обычно медики применяют комбинированные препараты, в состав которых входят различные полезные компоненты. Пациентам также назначаются жировые эмульсии, которые являются источником энергии. Питание клеток обеспечивается с помощью глицерина, триглицеридов, соевого масла, рыбьего жира. Они входят в состав медикаментозных субстратов. Глюкоза – это возможность пополнить организм углеводами. Препарат также способствует сохранению белковой массы и дезинтоксикации.