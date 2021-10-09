О чем нужно подумать перед тем, как начать ремонт дома или коттеджа

Вы унаследовали или купили старый дом и теперь планируете его отремонтировать? Сегодня дома более старых типов не соответствуют не только теплотехническим, но и гигиеническим требованиям.

Специалисты компании «NewStroy» рассказывают, к чему нужно готовиться и что учитывать в преддверии ремонта дома https://newstroy.com.ua/remont-doma.html.

Во-первых, важно учитывать ситуацию в каждой конкретной семье — личные предпочтения, ожидания, временные и финансовые аспекты. Далее следует планирование, получение необходимых документов и, если нужно, разрешений, организация мастеров или строительных компаний, закупка материалов и сам процесс реконструкции или ремонта.

У людей все более высокие требования

Сейчас у украинцев гораздо более высокие требования к жилью, чем в прошлом. Когда-то было достаточно квартиры поменьше в многоквартирном доме, и семья была довольна. Сегодня многие украинцы все больше стремятся к жизни в семейном доме — с просторными комнатами, современной кухней, качественными материалами, большим садом, бассейном, коммунальными удобствами и хорошим расположением недалеко от центра.

Однако, свободная земля в основном находится на окраинах городов, деревень или поселков и также представляет собой дополнительные инвестиции. Ведь строительство самого дома относительно дорогое, и когда к нему добавляется дорогая земля, цена возрастает. Особенно это касается Киева и Киевской области, и других больших городов страны. Кроме того, рядом с новым земельным участком, как правило, нет ни густой зеленой растительности, ни парков, ни такой хорошей инфраструктуры и социальных удобств как в городе. И поэтому у многих возникает проблема выбора, строить новый дом или купить старый дом и сделать его реконструкцию.

Строить новый или переделывать старый дом?

В этом случае люди часто сталкиваются с дилеммой — что лучше: снести старый дом и построить на участке новый или отремонтировать старый? Универсального ответа конечно нет. Это просто зависит от ваших предпочтений. Изучите преимущества и недостатки обоих вариантов.

Если вас связывает эмоциональная связь с домом, сохраните очарование старого здания и характер окружающей его среды.

Чтобы немного легче было принять решение, следуйте своим чувствам. Если у вас есть старый семейный или купленный дом с уникальной или вневременной архитектурой, не сносите его. Самобытный дух места вряд ли что-то заменит. Но если вы имеете дело с действительно старым зданием в очень плохом и аварийном состоянии, возможно лучше его снести и построить новое здание.

Подумайте о ремонте

Также хорошо упомянуть тот факт, что вам не нужно переделывать весь дом, так же как вам не нужно сносить весь дом. Некоторые детали могут быть в отличном состоянии, и потребуется лишь незначительное вмешательство, например, затирка или покраска. Если вы не знаете, как оценить состояние объекта недвижимости, специалисты помогут вам в этом. Результатом их анализа будет рекомендация, какие части дома оставить, а какие — отремонтировать или снести.

Затем хорошенько подумайте, в какую форму вы хотите придать дому. Хотите увеличить окна, изменить расположение дверей, снести перегородки, рассматриваете пристройку или гараж? Все это важные детали, обозначение которых послужит отличным трамплином для начала ремонта. Хорошим решением будет воспользоваться услугами архитектора и 3D визуализацией своей идеи. В таком случае образ сразу же приобретает более четкие очертания. Однако, пожалуй, самым большим фактором все же остается финансовый аспект.

Рассчитывайте на финансовый резерв

Во сколько вам обойдется ремонт дома? И здесь мы сталкиваемся с камнем преткновения, потому, что точную сумму невозможно подсчитать. Это зависит от местности, идеи, материалов и многих других факторов. Вопрос скорее в том, сколько денег вы готовы вложить. Также можно переделывать дом постепенно. В любом случае необходимо рассчитывать на финансовый резерв от 10 до 20%, который в идеале вы будете использовать для покупки техники или более качественной мебели.

Работа займет от нескольких месяцев до года

При ремонте старого дома приходится считаться с большим количеством строительных работ. Подсчитано, что реконструкция длится от нескольких месяцев до одного года. В случае ремонта отдельных комнат — например, ванных комнат или кухонь, вы уложитесь в течение одного месяца. Учтите, что выгоднее переделывать дом целиком, а не отдельные комнаты. Более разумным решением является немедленная замена всех окон, проводки и всего прочего.

Строительная компания против самостоятельной работы

Это правда, что вы можете сэкономить, работая самостоятельно. Однако вам придется потратить гораздо больше времени и обладать отличными организаторскими способностями в управлении отдельными мастерами. И это не легко. Особенно, если вы планируете масштабный или капитальный ремонт дома или коттеджа. Во время самостоятельного руководства работами вы также легко столкнетесь с проблемой, с которой не сможете справиться. Или, что еще хуже, вы вызовете осложнения, которые сделают вашу работу дороже. Строительные компании обычно экономят много времени и сил, их услуги более удобны и надежны они часто осуществляют ремонт коттеджей под ключ.

Что бы вы ни решили, учитывайте рекомендации и отзывы реальных клиентов в Интернете или от знакомых при выборе строительной компании и мастеров. Не сотрудничайте без договора.

Последовательность строительных операций

Вот краткий обзор строительных работ и их последовательности при ремонте дома: