Общество «Слуги народа» хотят разрешить доступ правоохранителям к смартфонам украинцев: законопроект

Украина взяла на себя обязательства внедрить положения Конвенции о киберпреступности. Ради этого, без санкции судьи, правоохранители могут требовать информацию о всех ваших звонках и действиях в интернете.

Народные депутаты хотят обязать интернет-провайдеров установить у себя специальные технические средства для сбора данных пользователей, а также разрешить правоохранителям в рамках обыска доступ к смартфонам и компьютерам. Об этом на своей странице в ФБ написала руководитель общественной организации «Лабораторія цифрової безпеки» Ирина Чуливская.

На сайте организации сказано, что в начале сентября этого года члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Денисом Монастырским внесли в парламент законопроекты о борьбе с киберпреступностью и о соблюдении санкционного режима (законопроекты № 4002, №4003, №4004).

Если за эти инициативы проголосует парламент, то в украинском законодательстве появится новая мера обеспечения уголовного производства как срочное хранение информации и новое для нас понятие «электронное доказательство». Кроме этого, в законопроекте №4002 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності України» сказано, что можно получить до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать должности если нарушение санкционного режима превысило 6,3 млн грн (новая ст. 209-2 Уголовного Кодекса Украины). Эти новшества нужны для выполнения международных обязательств Украины по внедрению у себя положений Конвенции о киберпреступности.

Что нужно доработать

По данным коалиции «За вільний Інтернет», в законопроектах есть нормы, которые могут нарушить права человека и их нужно доработать:

Законопроект №4002 вводит финансовую и уголовную ответственность за невыполнение санкций — вплоть до ликвидации компаний и лишения свободы. Такие меры ответственности могут применяться не только к тем, на кого наложены санкции, но и на других лиц, которые «любым образом умышленно способствовали нарушению их применения». При этом оштрафовать на сумму до 85 тыс. грн может специальный уполномоченный орган, который будет создан Кабмином для надзора за соблюдением санкционного режима. Например, одна из таких санкционных мер как запрет на просмотр сайтов сайтам может негативно повлиять на доступ украинцев к услугам провайдеров.

Законопроект № 4003 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам» предоставляет возможность доступа к информации, которая может храниться в смартфоне или персональном компьютере. По мнению членов коалиции, эта норма предоставляет неограниченную возможность правоохранительным органам действовать по своему усмотрению и никак не защищает права украинцев на тайну корреспонденции.

Законопроект №4003 также обязывает провайдеров хранить информацию о движении трафика в объеме, достаточном для идентификации абонента, определения источника происхождения трафика и маршрута его передачи в течение 12 месяцев, а также в порядке требований временного хранения информации для целей уголовного производства.

Доступ к такой информации должен предоставляться по постановлению прокурора или следователя и может также делегироваться оперативным подразделениям. Только в исключительных случаях, которые, к тому же, нечетко прописаны в законопроекте, разрешение может давать следственный судья. Это говорит о том, что доступ к информации по новым правилам будет проходить вне судебного надзора.

Законопроект № 4004 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів» дополняет норму статьи 39 Закона Украины «Про телекомунікації», и возлагает на провайдеров обязанность за свой счет устанавливать на своих телекоммуникационных сетях технические устройства для розыскных мероприятий, негласных следственных действий и временного доступа к информации о длительности, содержании, маршрутов передачи информации абонента. Также, провайдеры обязаны будут следить за исправностью этих устройств и помогать правоохранителям в их работе. Но эта норма противоречит требованиям Директивы ЕС об электронной коммерции, которая предусматривает запрет устанавливать для посредников обязанность мониторить информацию или искать факты незаконного контента или активности.

О том, сколько интернет-провайдеров в Украине не блокируют запрещенные российские сайты, можно узнать здесь.

Ирина Логуш, Информатор