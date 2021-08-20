Обзор лучших ультрабуков 2021 года выпуска. В чем разница по сравнению с ноутбуками и что выбрать?

Ультрабук – это ноутбук с небольшим весом (до 1,5 кг) и компактными размерами. Лучшие ультрабуки характеризуются высокой производительностью, мобильностью и продолжительным временем работы, не требуя зарядки.

Что улучшилось по сравнению с 2020 годом

Намного лучше стало взаимодействие между локальным и облачным сервисом. Также улучшены производительность процессоров и графика. Повышено качество звучания и картинки в связи с двухканальной системой памяти, имеющей объём больше 8 гигабайт. Введён в эксплуатацию качественный и откалиброванный тонкий дисплей.

Чем ультрабук отличается от ноутбука

Среди основных отличий ультрабука от ноутбука можно отметить:

Толщина не превышает 2 сантиметра, вес – не более 1,5 килограмма, диагональ дисплея – 11-13,3 дюйма.

Большая ёмкость батареи. Обеспечивает работу устройства в течение 15 часов, не требуя заряжания.

Одновременно могут использоваться два типа постоянной памяти – стандартный винчестер и флеш-накопитель.

У многих моделей имеется сенсорный дисплей.

Более передовые технологии и дорогие детали.

Недостатки ультрабука по сравнению с ноутбуком

Из недостатков можно выделить:

Батарею нельзя заменить – не снимается.

Не имеют оптический привод.

Интегрированная графика, что ухудшает изображение.

Небольшой объём памяти – 128-320 гигабайт.

В небольшом количестве порты и разъёмы.

Характеристики образцов

Ультрабук HP ProBook x360 435 G8 (2x7P9EA). Изготовитель данного устройства – HP. Глянцевый экран IPS размером 13,3 дюйма с частотой обновления – 60 Гц. Экран сенсорный с тонкими рамками. Четырехъядерный процессор 5800U серии Ryzen 7, количество потоков – 16. Объем оперативной памяти – 8 гигабайтов, тип памяти – DDR4. Оснащен встроенной динамической видеокартой AMD Radeon Graphics. Для безопасности предусмотрено сканирование отпечатка пальца. Оптического привода нет. ОС – Windows 10 Professional. Устройство с подсветкой клавиатуры, влагозащитой. Беспроводная связь обеспечена наличием Bluetooth.

Ультрабук Lenovo ThinkPad L14 (20U5000CUS). Производитель Lenovo создал ультрабук с 14-дюймовым экраном TN+Film с частотой обновления 60 Гц, четырехъядерным восьмипотоковым процессором PRO 4450U серии Ryzen 3 и операционной системой Windows 10, с фронтальной Web-камерой, с отсутствием оптического привода. Для безопасности имеется сканер отпечатка пальца. Объем ОЗУ – 4Гб DDR4. Интегрированная видеокарта Intel Radeon Graphics.

Ультрабук Dell Vostro 5402 (N3004VN5402UA01_2005WP). Изготовитель Dell выпустил ультрабук с глянцевым экраном размером 14 дюймов, имеющим тонкие рамки и частоту обновления 60Гц. Восьмипоточный и четырёхъядерный процессор Intel Core I5-1135G7 серии Core i5. Объем оперативной памяти – 8 гигабайтов DDR4. Отсутствует оптический привод. Оснащен дискретной видеокартой MX330 серии NVIDIA GeForce.

Цены на ультрабуки и ноутбуки

Если сравнить цены на ноутбуки и ультрабуки, то будет видно, что ультрабуки стоят дороже. Даже с условием, что характеристики обоих устройств будут одинаковыми.

Таким образом, ультрабук – высокотехнологичное портативное устройство, в котором собраны лучшие аспекты ноутбуков и планшетов. Всё это помещено в компактном корпусе. Но, при его создании некоторые возможности были утрачены. Поэтому ультрабук подойдёт не всем и при его выборе нужно отталкиваться от задач, для решения которых он необходим.