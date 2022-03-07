Окупанти вдарили ракетою «Калібр» по казармі у Миколаєві: 8 загиблих, 19 поранених

Рашисти запустили в 79-ю бригаду Миколаєва крилату ракету «Калібр» рано вранці, 7 березня. У результаті аваіаудару вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.

“Сьогоднішній день навряд чи можна назвати добрим. О 5 ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. «Калібр» — крилата ракета полетіла в 79-у бригаду, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. По мешканцям збираємо дані. Рідкісні засранці, злий неймовірно. Але ми їм повернемо все», — повідомив він.

Він також зазначає, що українці героїчно відбили місто. Серед бойовиків була команда взяти Миколаїв за будь-яку ціну. Вони йшли з трьох напрямків.

«Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5 ранку по місту. Є збиток по інфраструктурі, все відновимо. Але людські жертви — це жахливо», — додав він.