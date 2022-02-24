Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області українські Збройні сили збили п’ять літаків і один вертоліт ЗС Росії.

Оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00  від ДСНС.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

  • Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.
  • Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.
  • Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
  • м. Луцьк – підірвано телевежу.
  • Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.

Захоплено села Городище та Мілове Луганської області.

У ході наступу росіян українські Збройні сили збили п’ять літаків і один вертоліт ЗС Росії, про це заявили у штабі ООС.

УК

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