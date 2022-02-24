Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області українські Збройні сили збили п’ять літаків і один вертоліт ЗС Росії.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.
- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.
- Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.
- Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
- м. Луцьк – підірвано телевежу.
- Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.
Захоплено села Городище та Мілове Луганської області.
У ході наступу росіян українські Збройні сили збили п’ять літаків і один вертоліт ЗС Росії, про це заявили у штабі ООС.
УК