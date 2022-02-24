Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області українські Збройні сили збили п’ять літаків і один вертоліт ЗС Росії.

Оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00 від ДСНС.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС. Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.

Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.

Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

м. Луцьк – підірвано телевежу.

Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.