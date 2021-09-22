Онлайн-реєстрація автомобілів: розбираємося в деталях
Закон України каже, що реєструвати всі транспортні засоби. Є маленький нюанс: до державної реєстрації не допускаються транспортні засоби, у яких кермо розміщене справа (не беручи до уваги зареєстрованих в підрозділах Державтоінспекції до того, як Закон України «Про дорожній рух» набрав чинності). Все інше — можна й треба.
Реєстрація авто в Україні здійснюється територіальними сервісними центрами МВС, зазначають експерти компанії WEST AUTO HUB wah.ua. Немає значення, де зареєстрований чи проживає власник ТЗ. Якщо заяву до сервісного центру МВС він подав у Києві, значить процедуру проведуть в Києві, але зареєструють все одно за тим же місцем, що й зареєстрована особа-власник.
Обов’язок власників транспортних засобів — зареєструвати (перереєструвати) їх впродовж 10 діб після купівлі, розмитнення чи тимчасового ввезення в Україну, нагадують спеціалісти WAH. Термін державної реєстрації продовжується, якщо будуть подані документи, які підтвердять неможливість вчасно її провести (хвороба, відрядження або інші поважні причини).
Як зареєструвати ТЗ?
Найпростіший варіант — онлайн. Зробити це можна через платформу державних послуг iGov.org.ua. У сервісний центр МВС йти все одно доведеться, але таким чином можна відразу визначити час, що прискорить процес реєстрації авто.
Що необхідно для реєстрації авто в центрі МВС?
Необхідний пакет документів:
- паспорт;
- довідка про присвоєння індивідуального податкового номера;
- документи на авто з країни, де його купили;
- сертифікат відповідності Євро-5;
- митна декларація та її копія.
Щоб зареєструвати автомобіль, треба заплатити за:
- реєстрацію;
- вартість номерних знаків;
- вартість бланку свідоцтва про реєстрацію автомобіля;
- податок на доходи фізосіб.
Які документи видають після реєстрації?
Після реєстрації транспортних засобів ви отримаєте:
- свідоцтво про реєстрацію;
- два номерні знаки – на автотранспорт;
- один номерний знак – на мототранспорт, мопед, причіп та напівпричіп;
- дозволи на встановлення на ТЗ спеціальних світлових і/або звукових сигнальних пристроїв.
Пересилати видані на території України номерні знаки за її ж межі окремо від транспортних засобів забороняється.
Вартість реєстрації авто у 2021 році
Хочете зареєструвати вітчизняний транспортний засіб або з країн СНД? Це коштуватиме орієнтовно 650 грн. Для іномарок — 690 грн.
Щоб зареєструвати вітчизняний мототранспорт або ж з країн СНД, необхідно сплатити орієнтовно 550 грн. Для іноземного — приблизно 580 грн.
Реєстрація причепів обійдеться приблизно так само: українські або з СНД — 560 грн, а іноземного виробництва — 600 грн.
Найдешевше зареєструвати мопед або його окремий агрегат — 440 грн.
Але треба не забувати за послуги банку: ще кілька гривень доведеться докинути в будь-якому випадку.
У 2021 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легковика складає:
-
якщо ТЗ коштує не більше 374 550 грн –3%;
-
якщо ТЗ коштує більше, ніж 374 550 грн або дорівнює 658 300 грн – 4%;
-
якщо вартість ТЗ перевищує 658 300 грн – 5%.