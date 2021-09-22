Онлайн-реєстрація автомобілів: розбираємося в деталях

Закон України каже, що реєструвати всі транспортні засоби. Є маленький нюанс: до державної реєстрації не допускаються транспортні засоби, у яких кермо розміщене справа (не беручи до уваги зареєстрованих в підрозділах Державтоінспекції до того, як Закон України «Про дорожній рух» набрав чинності). Все інше — можна й треба.

Реєстрація авто в Україні здійснюється територіальними сервісними центрами МВС, зазначають експерти компанії WEST AUTO HUB wah.ua . Немає значення, де зареєстрований чи проживає власник ТЗ. Якщо заяву до сервісного центру МВС він подав у Києві, значить процедуру проведуть в Києві, але зареєструють все одно за тим же місцем, що й зареєстрована особа-власник.

Обов’язок власників транспортних засобів — зареєструвати (перереєструвати) їх впродовж 10 діб після купівлі, розмитнення чи тимчасового ввезення в Україну, нагадують спеціалісти WAH. Термін державної реєстрації продовжується, якщо будуть подані документи, які підтвердять неможливість вчасно її провести (хвороба, відрядження або інші поважні причини).

Як зареєструвати ТЗ?

Найпростіший варіант — онлайн. Зробити це можна через платформу державних послуг iGov.org.ua. У сервісний центр МВС йти все одно доведеться, але таким чином можна відразу визначити час, що прискорить процес реєстрації авто.

Що необхідно для реєстрації авто в центрі МВС?

Необхідний пакет документів:

паспорт;

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера;

документи на авто з країни, де його купили;

сертифікат відповідності Євро-5;

митна декларація та її копія.

Щоб зареєструвати автомобіль, треба заплатити за:

реєстрацію;

вартість номерних знаків;

вартість бланку свідоцтва про реєстрацію автомобіля;

податок на доходи фізосіб.

Які документи видають після реєстрації?

Після реєстрації транспортних засобів ви отримаєте:

свідоцтво про реєстрацію;

два номерні знаки – на автотранспорт;

один номерний знак – на мототранспорт, мопед, причіп та напівпричіп;

дозволи на встановлення на ТЗ спеціальних світлових і/або звукових сигнальних пристроїв.

Пересилати видані на території України номерні знаки за її ж межі окремо від транспортних засобів забороняється.

Вартість реєстрації авто у 2021 році

Хочете зареєструвати вітчизняний транспортний засіб або з країн СНД? Це коштуватиме орієнтовно 650 грн. Для іномарок — 690 грн.

Щоб зареєструвати вітчизняний мототранспорт або ж з країн СНД, необхідно сплатити орієнтовно 550 грн. Для іноземного — приблизно 580 грн.

Реєстрація причепів обійдеться приблизно так само: українські або з СНД — 560 грн, а іноземного виробництва — 600 грн.

Найдешевше зареєструвати мопед або його окремий агрегат — 440 грн.

Але треба не забувати за послуги банку: ще кілька гривень доведеться докинути в будь-якому випадку.

У 2021 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легковика складає: