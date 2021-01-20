Оперативники Харківщині затримали грабіжника, який з ножем нападав на жінок

Зловмисник під загрозою застосування холодної зброї відбирав у потерпілих цінні речі. Як з’ясувалося, 43-річний фігурант вже неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі за аналогічні злочини.

Так, ввечері 05 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Чугуєві по вулиці Фортечний узвіз чоловік, погрожуючи ножем, вихопив з рук жінки сумку. Заявниця залишилася без особистих речей, телефона, документів, банківських карток та грошей.

16 січня по вулиці Музейна чоловік зайшов до ліфту з 26-річною жінкою. Після закриття дверей він зупинив ліфт і став погрожувати ножем. Зловмисник відібрав у потерпілої гроші у сумі 700 гривень.

Під час роботи над розкриттям розбійних нападів працівники Управління карного розшуку обласного главку харківської поліції отримали оперативну інформацію, що до злочинної діяльності може бути причетний 43-річний житель Чугуївського району.

18 січня в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку спільно зі співробітниками Чугуївського районного управління поліції затримали дану особу.

В ході слідства поліцейські з’ясували, що затриманий громадянин причетний до скоєння двох грабежів у місті Харкові. 09 грудня 2020 року на вулиці Валентинівській він відібрав у жінки сумку з речами, золотим ланцюжком з ладанкою, каблучкою та 200 гривнями. Наступного дня зловмисник напав на жінку на проспекті Гагаріна. Він зайшов з нею до ліфту та почав вимагати гроші. Зловмисник відібрав у потерпілої гаманець, в якому були 500 гривень та банківські картки.

За вказаними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєні злочину.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Зараз поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Харкова та області.

Відділ комунікації поліції Харківської області