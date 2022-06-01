Опитування щодо володіння зброєю в Україні завершилося: результати

Понад 1,7 мільйона українців взяли участь в опитуванні щодо легалізації обігу зброї в Україні. Більшість громадян проголосували «за» вільне володіння пістолетами.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на « Дію » у Telegram.

Зазначається, що серед усіх українців, які взяли участь в опитуванні, 59 відсотків впевнені в тому, що пістолети можуть мати всі законослухняні громадяни. При цьому в Україні мають дозволити вільно носити зброю у громадських місцях.

Ще 22 відсотки вважають, що мирне населення не може володіти пістолетами.

При цьому ще 19 відсотків думають, що пістолети також можуть мати всі законослухняні громадяни, але вони не повинні носити зброю із собою.

Нагадаємо, опитування щодо володіння зброєю в Україні стартувало ще 25 травня. У ньому кожен українець міг поділитись думкою щодо володіння зброєю.