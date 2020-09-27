Основные конкуренты недопосаженной Штепы на выборах в Славянске тоже сотрудничали с боевиками Гиркина — журналист

Недавно Штепа официально стала кандидатом в мэры Славянска.

Конкуренты подозреваемой в сепаратизме Нели Штепы, которая баллотируется в мэры города Славянск, также сотрудничали с боевиками во время оккупации города.

Об этом заявил журналист, представитель Украины в ТКГ в Минске Денис Казанский на своей странице в Facebook.

«Вижу, многие в ленте возмущаются, что Неля Штепа избежала ответственности за государственную измену и баллотируется в мэры Славянска. Увы, на самом деле ситуация еще хуже. Два главных конкурента Штепы, которые также имеют шансы победить в Славянске на выборах, в 2014-м тоже сотрудничали с боевиками Гиркина и избежали какой-либо ответственности. Таким образом, из трех главных претендентов на пост мэра — все трое коллаборанты», — написал он.

По словам Казанского, который ссылается на данные социологов, Штепа возглавляет рейтинг кандидатов в мэры. Следом идут кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и нынешний мэр Вадим Лях.

«Весной 2014 года оба они были депутатами городского совета Славянска и голосовали за решения, нужные боевикам. В частности, за проведение незаконного «референдума» и создание «славянской народной дружины» (так они пытались легализовать банду Гиркина). Причем, важно отметить, что их к этому никто не принуждал. Те, депутаты, которые не хотели сотрудничать с оккупантами, на сессию не приходили и вообще уехали из города», — утвеждает журналист.

Казанский добавил, что Придворов и Лях, в отличие от Штепы, которая некоторое время провела в СИЗО, вовсе избежали ответственности.

«Наглядная иллюстрация полной беспомощности государства и профнепригодности СБУ», — резюмировал журналист.

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