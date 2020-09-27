Основные конкуренты недопосаженной Штепы на выборах в Славянске тоже сотрудничали с боевиками Гиркина — журналист
Недавно Штепа официально стала кандидатом в мэры Славянска.
Конкуренты подозреваемой в сепаратизме Нели Штепы, которая баллотируется в мэры города Славянск, также сотрудничали с боевиками во время оккупации города.
Об этом заявил журналист, представитель Украины в ТКГ в Минске Денис Казанский на своей странице в Facebook.
«Вижу, многие в ленте возмущаются, что Неля Штепа избежала ответственности за государственную измену и баллотируется в мэры Славянска. Увы, на самом деле ситуация еще хуже. Два главных конкурента Штепы, которые также имеют шансы победить в Славянске на выборах, в 2014-м тоже сотрудничали с боевиками Гиркина и избежали какой-либо ответственности. Таким образом, из трех главных претендентов на пост мэра — все трое коллаборанты», — написал он.
По словам Казанского, который ссылается на данные социологов, Штепа возглавляет рейтинг кандидатов в мэры. Следом идут кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и нынешний мэр Вадим Лях.
«Весной 2014 года оба они были депутатами городского совета Славянска и голосовали за решения, нужные боевикам. В частности, за проведение незаконного «референдума» и создание «славянской народной дружины» (так они пытались легализовать банду Гиркина). Причем, важно отметить, что их к этому никто не принуждал. Те, депутаты, которые не хотели сотрудничать с оккупантами, на сессию не приходили и вообще уехали из города», — утвеждает журналист.
Казанский добавил, что Придворов и Лях, в отличие от Штепы, которая некоторое время провела в СИЗО, вовсе избежали ответственности.
«Наглядная иллюстрация полной беспомощности государства и профнепригодности СБУ», — резюмировал журналист.
Неля Штепа: что о ней известно
- Неля Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича и входила в «Партию регионов».
- 11 июля 2014 года ее задержали по подозрению в сепаратизме. Судьям она заявила, что призвала Путина войти в Славянск и «защитить» ее якобы из-за давления боевиков.
- В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала для женщины пожизненного срока заключения, однако уже в сентябре 2017-го суд выпустил Штепу под домашний арест.
- По решению Европейского суда по правам человека Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины за «нарушение права на свободу».
- Недавно Штепа официально стала кандидатом в мэры Славянска. // УНИАН