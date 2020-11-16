«Откройте полиция!»: адвокат рассказал, когда не надо пускать полицейских в свой дом

«Откройте! Полиция!». Именно такой приказ можно внезапно услышать, когда однажды подойдете к входной двери своего дома, чтобы узнать, кто так настойчиво стучит по двери давит на звонок.

И вы должны знать главное: вы имеете полное право не пускать полицейских в свой дом, ведь государство гарантирует вам неприкосновенность жилища.

Об этом напоминает в своем материале телеграм-канал «Адвокат права».

В соответствии со ст. 30 Конституции Украины и ст. 13 УПК Украины государство гарантирует неприкосновенность личного жилья. Отступление от такой нормы возможно только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления. О применении такого полицейского мероприятия обязательно составляется протокол (ч. 3 ст. 38 ЗУ «О Национальной полиции»). Кроме того, ст. 233 КП четко указывает, что «никто не имеет права проникнуть в жилище или другое владение лица с любой целью, иначе, как только по добровольному согласию лица, которое им владеет, или на основании постановления следственного судьи».

Следовательно, работник полиции или другого правоохранительного органа может зайти в помещение только с согласия лиц, проживающих в нем, или по мотивированному постановлению следователя судьи. В этом случае целью визита будет обыск вашего дома или другого владения. Поэтому, услышав такое, на первый взгляд, безапелляционное требование, не спешите сразу приглашать полицейских в дом, а сделайте несколько шагов для собственной безопасности.

Обязательно попросите полицейского предъявить его служебное удостоверение, которое можно рассмотреть через дверной глазок и при необходимости переписать с него данные, убедившись в том, что лицо действительно является работником полиции. К основным обязанностям полицейского принадлежит обязательство уважать и не нарушать права и свободы человека. Поэтому сначала необходимо узнать, действительно ли это лицо является работником полиции: спросите у него служебное удостоверение, которое он обязан предъявить (ч. 3 ст. 18 ЗУ «О Национальной полиции»).

Узнайте цель визита полицейских — она ​​должна быть конкретной, поэтому не принимайте во внимание непонятные объяснения типа: «Поговорить надо» или «Откройте — тогда и объясним». Предложите пообщаться через дверь.

Если полицейский не имеет решения следственного судьи и грозит сломать входную дверь, вызывайте полицию!

Владимир Бернстайн, Информатор